Kreis Kleve: KKA-Entsorgungszentren bis zum 9. Januar zu

Das KKA-Entsorgungszentrum in Moyland.

Kreis Kleve Die Entsorgungszentren der KKA bleiben coronabedingt bis zum 9. Januar 2021 für private und gewerbliche Anlieferungen geschlossen.

Die Entsorgungszentren in Bedburg-Hau-Moyland und Geldern-Pont bleiben weiterhin bis nunmehr voraussichtlich zum 9. Januar 2021 für private und gewerbliche Anlieferungen geschlossen. Das teilt die (KKA) mit. Abfälle aus der kommunalen Abfallsammlung („Müllabfuhr“) werden unverändert angenommen.

Die seit dem 19. Dezember bestehende Schließung sei den aktuellen Entwicklungen in Zusammenhang mit der Corona-Pandemie geschuldet, so die KKA. An den Entsorgungszentren werden neben Kleinanlieferungen aus dem privaten und gewerblichen Bereich auch sämtliche Abfälle aus der kommunalen Müllabfuhr im Kreis Kleve umgeschlagen.

KKA: Kommunale Müllabfuhr schützen

"Eine vollständige Schließung der Anlagen aufgrund von Infektionen oder Quarantäne würde somit unmittelbar den gesamten systemrelevanten Bereich der kommunalen Abfallentsorgung im Kreis Kleve (kommunale Müllabfuhr) treffen. Dies gilt es unbedingt zu vermeiden", stellt die fest, die ihre Kunden um Verständnis bittet.