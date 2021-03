Kreis Kleve: Keine Gebühren bei Lebensmittelkontrollen?

Soll weiter entlastet werden: die Gatsronomie in Kleve.

Kreis Kleve. Die Gruppe Vereinigte Wählergemeinschaften fordert im Kreis Kleve weitere Entlastung für die Gastronomie und den Verzicht auf Gebühren.

Was sie vor den letzten Kommunalwahlen versprochen hatten, wollen die „Vereinigten Wählergemeinschaften Kreis Kleve“ nach den Wahlen einhalten: Deshalb haben sie den Antrag, auf die Gebührenerhebung im Rahmen der amtlichen Lebensmittelüberwachung während der Corona-Pandemie im Kreis Kleve zu verzichten, jetzt bei der Landrätin zur Beschlussfassung im Kreistag eingereicht.

Die Umsätze in fast allen gastronomischen Betrieben machen nur noch einen Bruchteil vergangener Tage aus

„Glaubwürdigkeit ist in der Politik das höchste Gut. Das erfahren wir hautnah in jeder Gemeinde und jeder Stadt, jeden Tag, wenn man mit den BürgerInnen spricht“, sagt Ralf Janssen, Vorsitzender der „Gruppe Vereinigte Wählergemeinschaften“ im Kreistag Kleve. Schon im Wahlkampf hatte ein Kreistags-Kandidat, der selbst Geschäftsführer eines mit langer Tradition ausgestatteten Cafe-Konditorei-Betriebes aus Kevelaer ist – auch aus eigener Erfahrung – öffentlich beklagt, dass die Umsätze in fast allen gastronomischen Betrieben nur noch einen Bruchteil vergangener Tage ausmachen würden.

Weil diese Situation nicht besser, sondern eher noch schlechter geworden ist, wollen die Vereinigten Wählergemeinschaften die stark betroffenen Unternehmen unterstützen. „Weil wir nicht die schwarzen Schafe der Branche belohnen wollen, sollen nur jene Betriebe davon profitieren, die bei den Plan-Kontrollen keinerlei Beanstandungen erhalten,“ sagt Kreistagsmitglied Patricia Gerlings-Hellmanns.

Finanzielle Unterstützung für die Gastro-Branche ist sehr wichtig

Zumindest bis zum Ende der Pandemie sollte sich der Kreis Kleve großzügig zeigen, auch wenn man natürlich wisse, dass diese Maßnahme allein nicht das wirtschaftliche Überleben der Gastronomiebranche sichere. Aber Bund und Land böten zurecht Überbrückungshilfen an und viele Städte und Gemeinden hätten bereits finanzielle Unterstützung für die gebeutelten Restaurants, Cafés und Gaststätten vor Ort beschlossen und z.B. Sondernutzungsgebühren für Biergärten und Terrassengastronomie auf öffentlichen Flächen reduziert oder ganz gestrichen. Deshalb müsse der Kreis Kleve ebenfalls ein positives Signal aussenden.

Darüber hinaus seien die gebührenpflichtigen Kontrollen in der amtlichen Lebensmittelüberwachung nach unserer Auffassung eigentlich für sich schon mehr als nur reformwürdig. Man sollte sich diese Handhabung mal nach einer Verkehrskontrolle durch die Polizei vorstellen, wenn der oder die Beamten sagen: „Alles okay bei Ihnen, aber für die Verkehrskontrolle selbst muss ich jetzt noch 50 Euro von Ihnen kassieren.“