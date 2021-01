Kreis Kleve: Grundschüler halten Kontakt auch per Video

Kreis Kleve. Kinder arbeiten jetzt zu Hause online oder mit Material, das sie an der Schule abholen. Fünf Grundschuljahre sind wohl die Ausnahme.

Relativ viele, nämlich 40 Anmeldungen für die Notbetreuung zählt die stellvertretende Leiterin der Karl-Leisner-Grundschule in Kleve. "Und da kommt noch Bewegung 'rein", erwartet sie. Wenn tatsächlich ab nächstem Montag die Geschäfte in den Niederlanden wieder öffnen, sind einige Mütter aus der Karl-Leisner-Elternschaft erneut beruflich tagsüber gebunden und es kämen weitere Schüler zur Betreuung - mit Maske, auf Abstand - hinzu.

Die Kinder im Homeschooling bekommen sowohl digital Aufgaben als auch Lernpakete, die sie sich zu bestimmten Zeiten an der Schule abholen. Weil das Internet nicht stabil genug ist, führen einige Kolleginnen von zu Hause aus den Unterricht.

In Kleve dürfen Kinder, wenn nötig, Schul-iPads auch nach Hause nehmen

"Um den Distanzunterricht zu unterstützen, gibt die Stadt Kleve den Schulen die Möglichkeit, die an den Schulen vorhandenen iPads für diese Übergangsphase an bedürftige Schüler/innen und auch an Lehrkräfte auszuhändigen", antwortet Stadtsprecher Jörg Boltersdorf der NRZ auf Anfrage. "Die Schulen organisieren den Distanzunterricht eigenständig."

Carolin Fink, Leiterin der Katholischen Liebfrauen-Grundschule in Goch, kommt gerade aus "vier wunderbaren Video-Mathematik-Konferenzen" mit ihren Schülern in Kleingruppen, erzählt sie. Am Montag ging auch hier wie überall der Server in die Knie, aber am Dienstag klappte es gut. In diesem Corona-Lockdown brauchen über 40 Kinder Notbetreuung, vor Ostern war die Zahl sogar einstellig, die Eltern haben nun kaum Urlaubstage übrig. Derzeit läuft auch an der Liebfrauenschule der Unterricht mit Homeschool-Material, das die Eltern an der Schule abholen, und ein Teil digital. Kinder haben haben außerdem Zugriff aufs digitale Klassenzimmer, in dem Aufgaben zum selbst bestimmten Lernen bereit liegen.

Mit Elternkonferenz abgesprochen, dass Papiermaterial bearbeitet wird

Mit der Schulkonferenz und der Elternkonferenz wurde abgesprochen, dass die Grundschüler der Josef-Lörks-Schule in Kalkar jeweils montags für eine Woche Lernmaterial abholen. "Zum Großteil arbeiten die Grundschulkinder ja in ihren Büchern", erklärt Leiterin Sigrid Lenders. Es sei für viele doch recht unübersichtlich und aufwändig, digitales Material zu Hause hochzuladen und ausdrucken. Und so manche Familien haben keinen PC oder Laptop. "Seit dem Sommer sind iPads bestellt", aber noch nicht nach Kalkar geliefert, erinnert die Schulleiterin.

30 Kinder, so viele wir auch beim ersten Lockdown, sind derzeit dort in der Notbetreuung. Dank der neuen digitalen Tafeln in den Klassen sollen aber doch auch Videokonferenzen mit den Schülern vorbereitet werden, einfach, um den Kontakt eng zu halten. Wer keinen Laptop hat, kann für die Kontaktstunden in die Schule kommen oder am Handy mitmachen.

Großteil des Schuljahres lief regulär

Werden in diesen Corona-Zeiten Grundschüler in der Bildung abgehängt werden? "Ministerin Gebauer hat ja Möglichkeiten eröffnet, dass die Kinder ein Jahr länger bleiben, in Ausnahmen sogar für sechs Jahre Grundschulzeit", erinnert Anja Oster in Kleve. "Aber wichtig ist die Entwicklung des Kindes. Eine Verlängerung wird nur in Einzelfällen nötig sein", überblickt sie. Carolin Fink in Goch ist zuversichtlich, was den Lernstand der Grundschüler anbelangt, denn "der Großteil des Schuljahres ist regulär gelaufen".