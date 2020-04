Kreis Kleve: Gesundheitsämter werden personell aufgestockt

Das Gesundheitsamt in Kleve soll personell gestärkt werden.

Kreis Kleve. Auch im Kreis Kleve soll das Gesundheitsamt personell aufgestockt werden – um die Kontakte von Corona-Patienten schneller und intensiver aufzuspüren

Die örtlichen Gesundheitsämter sollen personell verstärkt werden. Dies teilt die Klever Bundestagsabgeordnete Barbara Hendricks in einer Presseerklärung mit. Konkret sollen die Abteilungen zur Kontaktnachverfolgung von Corona-Patienten personell besser gestellt werden. Für den Kreis Kleve würde dies bedeuten, dass mindestens 15 Teams mit 75 geschulten Mitarbeitern allein zur Kontaktnachverfolgung zur Verfügung stünden. Bislang gibt es diese Teams noch nicht, betonte Kreissprecherin Ruth Keuken.

Kontakte sollen verfolgt werden

Bislang sind die Gesundheitsämter sehr gefordert, sobald eine Corona-Patient registriert wird. Nach einer intensiven Befragung des Patienten, mit wem er sich in den vergangenen Tagen getroffen hat, werden dann alle genannten Personen und deren Kontakte angerufen und in Quarantäne beordert. Durch das enorme Aufkommen kommt das Gesundheitswesen an seine Grenzen. Wie bereits berichtet läuft aktuell die Kontaktnachverfolgung nicht immer nach Lehrbuch.

Ein Kontaktverfolgungsteam je 20.000 Einwohner

Die Klever Kreisverwaltung hat bereits das Gesundheitsamt mit Mitarbeitern anderer Abteilungen gestärkt. Sie würden eine Vielzahl an Aufgaben und Herausforderungen erledigen. Trotz der besonderen Belastungen seinen die Mitarbeiter besonders engagiert.

Dennoch ist die Kontaktverfolgung entscheidend für die Eindämmung des Virus und für die Erstellung eines umfangreichen und aktuellen Bildes über die Ausbruchsentwicklung. Durch die bisherigen Maßnahmen habe man die Neuinfektionen auf 3000 am Tag reduzieren können. Mit den jetzt ermöglichten Öffnungen müsse die Kontaktverfolgung zügig sichergestellt werden, so Barbara Hendricks.

Der Bundestag möchte daher kurzfristig ein entsprechendes Gesetz auf den Weg bringen, um die Gesundheitsämter personell aufzustocken. Je 20.000 Einwohner soll ein Kontaktnachverfolgungsteam mit je fünf Mitarbeitern zum Einsatz kommen. „Wir unterstützen dort, wo Hilfe gebraucht wird. Auch die Menschen im Kreis Kleve werden von der personellen Stärkung des Gesundheitsamtes des Kreises Kleve profitieren“, so Barbara Hendricks.

Die Bundeswehr könnte helfen

Hierzu sollen die Gesundheitsämter in Deutschland durch Abordnungen aus anderen Bereichen der öffentlichen Verwaltung und gegebenenfalls auch durch qualifizierte externe Dritte personell gestärkt werden. In besonders betroffenen Gebieten sollen zusätzliche Teams der Länder eingesetzt werden. Gibt es einen weiteren Bedarf, wird auch die Bundeswehr mit geschultem Personal solche Regionen bei der Kontaktnachverfolgung unterstützen.