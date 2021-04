Kreis Kleve. FDP-Mann Georg Cluse kandidiert für Bundestag

Kleve. Die FDP nominiert den 45-jährigen Landwirt Georg Cluse aus Materborn als Bundestagskandidat für den Kreis Kleve.

Der 45-jährige Klever Georg Cluse soll für die FDP im Kreis Kleve für den Deutschen Bundestag kandidieren. Nachdem bereits der Ortsvorstand der Klever FDP einstimmig Georg Cluse als Kandidat nominiert hatte, hat sich nun auch der Kreisvorstand der FDP im Kreis Kleve dem Votum angeschlossen und ihn für die im Mai stattfindende Wahlversammlung vorgeschlagen.

Georg Cluse lebt im Klever Ortsteil Materborn, ist 45 Jahre alt, verheiratet und Vater zweier Kinder. Als ausgebildeter Fachkaufmann, Metallbauermeister und Schweißfachmann, arbeitete er lange bei der Firma Ipsen in Kleve, bevor er sich selbstständig machte. Er ist zudem Mitinhaber zweier Patente. Zusätzlich führt er einen Reitstall in Materborn.

In Landwirtschaft verwurzelt

„Georg Cluse ist eine innovative Unternehmerpersönlichkeit mit Wurzeln in der Landwirtschaft, vielseitig ehrenamtlich aktiv und mit einer leidenschaftlich liberalen Grundeinstellung ausgestattet. Ich freue mich sehr, dass wir mit ihm eine überzeugende Persönlichkeit in unserem Ortsverband haben, mit der wir in diese so wichtige Bundestagswahl ziehen können“, sagt Kleves FDP-Parteichef Maarten Oversteegen. Die FDP im Kreis Kleve wird am 7. Mai ihren Kandidaten für den Deutschen Bundestag wählen.

„Über das Vertrauen im Ortsverband und im Kreisvorstand freue ich mich sehr und werde bereits jetzt schon überall um Vertrauen und Unterstützung für die FDP werben. Ich bin absolut davon überzeugt, dass es eine starke liberale Stimme im nächsten Bundestag braucht“, freut sich Georg Cluse über die Unterstützung zu seiner Nominierung.