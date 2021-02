Kreis Kleve: „Fahrplan 2021“ fürs Jobcenter beschlossen

Kreis Kleve. Der Beirat SGB II im Kreis Kleve hat jetzt das Arbeitsmarkt- und Integrationsprogramm für 2021 verabschiedet.

Bei der jüngsten Sitzung des Beirats SGB II im Kreis Kleve wurde das „Arbeitsmarkt- und Integrationsprogramm 2021“ beschlossen. Hierbei handelt es sich um den „Fahrplan“ des Jobcenters Kreis Kleve, der alle Maßnahmen, Projekte und Förderinstrumente für das Jahr 2021 enthält.

Die Covid-19-Pandemie beeinflusst auch die Zielsetzungen des Jobcenters Kreis Kleve. „In diesen Monaten der Pandemie ist es besonders wichtig, dass wir weiterhin Beratungs- und Unterstützungsleistungen für erwerbsfähige Leistungsberechtigte anbieten. Dies erfolgt derzeit häufig in digitaler Form“, so Landrätin Silke Gorißen. Diese digitalen Angebote im Jobcenter Kreis Kleve sollen erweitert werden.

Ziel ist es, Langzeitarbeitslosigkeit zu vermeiden und zu verringern. Auch für die Zielgruppe der Unter-25-Jährigen wird ein Maßnahmenpaket angeboten, das die jungen Menschen auf eine Ausbildung oder den Arbeitsmarkt vorbereitet. Das Arbeitsmarkt- und Integrationsprogramm 2021 des Jobcenters Kreis Kleve ist auf den Internetseiten abrufbar (www.kreis-kleve.de / Suchbegriff: Arbeitsmarkt- und Integrationsprogramm 2021).

Im Januar 2021 sank die Zahl der SGB-II-Bedarfsgemeinschaften um acht auf 7.721. Aktuell leben 13.928 Personen im Kreis Kleve in diesen Bedarfsgemeinschaften, davon sind 10.306 erwerbsfähige Leistungsberechtigte. Bei den verbleibenden 3.622 Sozialgeldempfängern handelt es sich in der Regel um Kinder. Von 100 Einwohnerinnen und Einwohnern im Kreis Kleve befinden sich etwa 5,2 im SGB-II-Leistungsbezug. Die Zahlen der Vermittlung in Arbeit werden in der Statistik des Jobcenters Kreis Kleve mit einer dreimonatigen Wartezeit erfasst. Im September 2020 konnten 271 Personen in sozialversicherungspflichtige Tätigkeiten vermittelt werden. Weitere 90 Personen arbeiten nun in einem Minijob. Zur Erfüllung des gesamten Aufgabenspektrums des SGB II wurde im Dezember 2020 ein Betrag in Höhe von 9,9 Millionen Euro aufgewendet. Auf den Kreis Kleve und die Kommunen entfielen hiervon etwa 1,37 Millionen Euro für die Kosten der Unterkunft.