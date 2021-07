Kreis Kleve: Eine Zeltstadt für die Sommerferienkinder

Kreis Kleve. Da die Hofanlage des Fingerhutshofs saniert wird, ist die Stadtranderholung auf ein Zeltlager ausgewichen. Die Kinder haben ihren Spaß.

Da die vollständige Sanierung des Fingerhutshofes im Gange ist, hat die Stadtranderholung „FiHuHo“ des Kreises Kleve dieses Jahr komplett in Zelten auf dem Gelände stattgefunden. Aufgrund der Corona-Pandemie wird zudem mit einem ganztägigen, festen Bezugsgruppensystem gearbeitet. Die Organisatoren haben Zelte für die einzelnen Bezugsgruppen sowie ein Zirkuszelt für besondere Aktionen aufgebaut. Auch der Caterer hat ein eigenes Zelt.

Die Organisatoren standen mit den Sanierungsmaßnahmen und der Corona-Pandemie in diesem Jahr vor großen Herausforderungen

Ein Aktion-Team kümmert sich um einen reibungslosen Ablauf und besondere Tageshöhepunkte für alle Gruppen. Eine besondere Überraschung für die Kinder war das Klingeln des Eiswagens beim Besuch der Landrätin Silke Gorißen und Mitgliedern des Jugendhilfeausschusses. „Die Organisatoren standen mit den Sanierungsmaßnahmen und der Corona-Pandemie in diesem Jahr vor großen Herausforderungen. Dass die Kinder trotzdem eine unvergessliche Zeit hatten und nicht einmal gemerkt haben, dass in diesem Jahr etwas anders ist, ist wohl das schönste Kompliment“, sagt die Landrätin.

In den ersten drei Wochen der Sommerferien waren Kinder aus Bedburg-Hau, Kranenburg, Rees, Kalkar und Uedem zu Gast. Insgesamt haben 27 Betreuerinnen und Betreuer unter der Leitung der Jugendpflegerin Claudia ein buntes Programm für insgesamt 240 Kindern auf die Beine gestellt. Im Rahmen des Projekts „Mensch, sei tolerant“ des Kreises Kleve, gefördert durch das Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration des Landes NRW, gibt es für alle Kinder einen Einstiegskurs. In den 90 Minuten mit „Starke Kinder Niederrhein“ liegt der Schwerpunkt auf der Selbstbehauptung. In diesem Bewegungsangebot erlernen die Kinder Zivilcourage.

