Kreis Kleve. Am Samstag startete der Verkauf des Silvesterfeuerwerks. Tausende Niederländer kamen wieder in die Grenzregion und kauften Unmengen an Feuerwerk.

Kreis Kleve: „Durchgeknallte“ Nachbarn auf Feuerwerkstour

Für ein gutes Feuerwerk ist den Niederländern kein Weg zu weit. Es ist Samstagmorgen, kurz nach 8 Uhr und auf der B 220 zwischen Emmericher Rheinbrücke und Kleve reihen sich die Autos mit gelben Nummernschildern wie an einer Perlenschnur aneinander. Der riesige Parkplatz von Kaufland in Kleve-Kellen ist bereits völlig überfüllt und auch bei Aldi in Emmerich sind alle Kassen geöffnet: Der Verkauf des Silvesterfeuerwerks startete am Samstagmorgen und tausende Niederländer pilgerten in die deutsche Grenzregion, um hier richtig zuzuschlagen. Schließlich kosten die Knaller in Deutschland nur gut ein Drittel vom dem, was man in den Niederlanden bezahlen muss. Da lohnt sich auch eine zweistündige Anreise.

Ausnahmesituation in Kranenburg

In der kleinen Grenzgemeinde Kranenburg geht es in der Regel beschaulich zu. Das Einkaufszentrum heißt hier „großer Haag“ und neben den Discountern grasen gemütlich die Schafe – niederrheinische Idylle. Nur nicht am Samstag. Die Straßen rund um die Discounterläden waren gestopft voll, Security-Teams regelten den Verkehr und in regelmäßigen Abständen kamen große Sattelschlepper vorgefahren, um die Geschäfte mit neuen Böllern zu beliefern: Es wurde gekauft bis die Einkaufskarre krachte.

Die fünf Freunde Sander, Dave, Ayla, Justin und Kevin kommen aus Soest bei Amersfoort und waren gut anderthalb Stunden unterwegs, um den Aldi-Markt in Kranenburg anzusteuern. Sie haben sich nicht lumpen lassen: In ihrer Einkaufskarre liegen Silvesterböller im Wert von 500 Euro und Justin versucht mühsam, die gekauften Artikel halbwegs auseinanderzuhalten. Denn bezahlt wird solo. „Uns interessiert nur der Preis“, gibt Sander offen zu. Das Batteriefeuerwerk könne man auch in den Niederlanden kaufen, nur dann hätten sie gut 1200 Euro bezahlt. Im Anschluss wird noch der Wagen vollgetankt - die Reise ins Nachbarland hat sich gelohnt.

Ein Kleinbus voll mit Feuerwerkskörpern

Erwin Romein (49) und Dave Bos (45) aus Nimwegen. Foto: André Hirtz / FUNKE Foto Services

Erwin Romein (49) und Dave Bos (45) lassen es etwas ruhiger angehen. Die beiden Männer aus Nimwegen haben für 150 Euro Silvesterfeuerwerk gekauft: „Ich finde das Feuerwerk etwas schöner, die Farben sind kräftiger und sie dauern auch etwas länger“, sagt Erwin Romein. In seiner Stadt werde viel geböllert, aber mittlerweile werde auch in den Niederlanden kritisch über die Knallerei diskutiert. Feinstaub, Sicherheit und der Lärm lassen viele Verbraucher Abstand nehmen von den schlimmsten Auswüchsen: „Einige übertreiben es aber auch wirklich“, sagt Erwin Romein. Er beobachtete eben, dass eine Gruppe junger Männer einen ganzen Kleinbus mit Feuerwerkskörpern bestückte.

Kelly, Michael und Jimmy Fakiera. Foto: André Hirtz / FUNKE Foto Services

Walter, Yvonne und Malvin Nuygens aus Renkum kaufen seit Jahren ihr Feuerwerk in Kranenburg ein. Für bescheidene 80 Euro: „Wir wollen es nicht übertreiben“, sagt Vater Walter. Er findet es gut, dass es in vielen niederländischen Gemeinden mittlerweile ein Verbot für Silvesterfeuerwerk gibt. Schließlich müsse man auch an die Tiere denken. Auch das Thema Sicherheit werde oft unterschätzt. Jährlich verlieren Dutzende Niederländer Gliedmaßen, weil sie das Feuerwerk nicht vorschriftsmäßig entzünden. Ganz ähnlich sehen es Jimmy, Michel und Kelly Fakiera. Sie haben für 200 Euro Knaller gekauft und werden Silvester mit ihrer Familie feiern.

Sattelschlepper fahren im Stundentakt vor

Auf dem Discounterparkplatz in Kranenburg ist ein ständiges Kommen und Gehen. Innerhalb einer Dreiviertelstunde sind zwei große Sattelschlepper vorgefahren, um den Aldi-Markt zu beliefern. 33 große Euro-Paletten gehen auf einen Anhänger.

Delano (22) aus Nimwegen. Foto: André Hirtz / FUNKE Foto Services

Dass der Absatz so gut läuft ist auch Menschen wie Delano aus Nimwegen zu verdanken. Der 22-Jährige hat gemeinsam mit seinem Freund für gut 400 Euro eingekauft. Die beiden kehrten bei einer Art Garagenverkauf im Zentrum von Kranenburg ein. Der Kofferraum ist picke packe voll. Vor allem die Feuerwerksbatterien stehen bei ihm hoch im Kurs.

Vom Angebot verführt

Delano hat sich von dem großen Angebot verführen lassen: „Erotica“ steht auf einer Verpackung, und eine entsprechend gekleidete Frau preist das rote Lichterwunder an. „Die hat mich so angeschaut, da habe ich zugegriffen“, lacht Delanos Freund. Am Silvesterabend wollen sie gut drei Stunden lang alles abfeuern, was die Knallerindustrie so produziert hat: „Wir kommen hoffentlich gut ins neue Jahr“, freut sich Delano. Danach wünscht er noch „Alles Gute!“, schließt den Kofferraumdeckel und fährt zurück Richtung Nimwegen.