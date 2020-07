Kreis Kleve: Diebe haben es auf GPS-Antennen abgesehen

Kreis Kleve. Nach Kleve nun Zyfflich und Wissel: Im Kreis Kleve sind derzeit Diebe unterwegs, die offenbar gezielt GPS-Antennen und Zubehör stehlen.

GPS-Antennen scheinen aktuell ein beliebtes Diebesgut zu sein. Nach den Diebstählen in Kleve wurden nun noch weitere Diebstähle von GPS-Antennen und Zubehör zwischen Mittwoch, 15. Juli, und Donnerstag, 16. Juli, zur Anzeige gebracht.

In Kranenburg-Zyfflich entwendeten unbekannte Täter zwischen Mittwoch, 20 Uhr, und Donnerstagmorgen, 6 Uhr, an der Straße Kleyen zwei von außen an Traktoren angebrachte GPS-Antennen.

Täter flüchteten unerkannt

Und auch in Kalkar-Wissel kam es an der Straße Am Bolk auf dem Gelände eines Lohnunternehmens zu einem Diebstahl von drei Antennen und Zubehör. Diese Gegenstände waren ebenfalls an Traktoren angebracht. Hier konnte die Tatzeit zwischen Mittwoch, 22 Uhr, und Donnerstag, 5 Uhr, eingegrenzt werden.

In beiden Fällen flüchteten der oder die Täter in unbekannte Richtung. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Beobachtungen nimmt die Kripo Kleve unter Telefon 02821/5040 entgegen.