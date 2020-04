Kreis Kleve: Die Wälder sind extrem trocken

Kreis Kleve. Förster und Feuerwehren der Regionen warnen eindringlich davor, im Wald jetzt Zigarettenkippen wegzuwerfen oder sogar Feuerstellen einzurichten

Die Waldbrandgefahr im Kreis Kleve ist zurzeit hoch. Das Regionalforstamt Niederrhein weist darauf hin, dass es im Wald aufgrund der anhaltenden Sonneneinstrahlung und durch den kräftigen Wind der vergangenen Tage extrem trocken ist. Bereits eine weggeworfene Zigarette oder ein unachtsam geparktes Auto könnten einen Großbrand auslösen. Die hohen Waldbesucherzahlen bedeuten zudem ein Brandrisiko.

Waldbesucher sollten sich an Regeln halten

Waldbesucher sollten daher dringend folgende Regeln einhalten, um Tiere, Pflanzen und sich selbst nicht zu gefährden:

• Einhalten des gesetzlichen Rauchverbots (1. März bis 31. Oktober)

• Kein Feuer / Grillen im und am Wald (100 Meter Mindestabstand)

• Freihalten der Waldzufahrten für die Feuerwehr

• PKWs nicht im hohen Gras abstellen, da die Abwärmedes Fahrzeugs ausreicht um Gras in Brand zu setzen

• Keine Zigaretten aus dem Fahrzeug werfen

• Erhöhte Aufmerksamkeit beim Waldbesuch

Wald und Holz teilen mit, dass die Situation tendenziell unterschätzt wird und gebietsweise mit hoher Waldbrandgefahr zu rechnen ist. Das trifft auch auf die Wälder am Niederrhein zu. Zum Teil könne trotz gleicher Witterungsbedingungen die Waldbrandgefahr lokal unterschiedlich ausgeprägt sein.

Der Waldboden ist völlig ausgetrocknet

Meist entstehen Waldbrände als Bodenfeuer. Da jetzt im Frühjahr die Sonne fast ungehindert durch die noch wenigbelaubten Bäume auf den Waldboden scheinen kann, können sich trockene Pflanzen, Gräser oder auch Laub außerdem besonders leicht entflammen. „Das frische Frühjahrsgrün der Bäume und Sträucher täuscht über die derzeitige Waldbrandgefahr hinweg. Der obere Waldboden sowie darauf liegende Äste und Laub sind völlig ausgetrocknet“, so Falk Stefan, Mitarbeiter im Regionalforstamt Niederrhein.

Die hohe Zahl der Waldbesuchenden in NRW könne aber gleichzeitig auch von Vorteil sein. Denn die meisten Brände werden durch Spaziergänger entdeckt. Und da heute fast jeder mit einem Handy unterwegs sei, könne die Feuerwehr auch zeitnah informiert werden.

Kleine Feuerstellen im Wald bei Weeze gefunden

Feuerstelle im Wald bei Weeze. Foto: Khalid Rashid / Gemeinde Weeze

Die Feuerwehr Weeze warnt dringend davor, jetzt im Wald ein Feuer zu entfachen. Bei Kontrollen in den Waldgebieten in Weeze sowie Wemb wurden stellenweise kleine Feuerstellen vorgefunden. Die Trockenheit und der Wind lassen derzeit die ohnehin schon sehr hohe Waldbrandgefahr noch weiter ansteigen. Die Weezer Feuerwehr musste bereits ein gefährliches Feuer im Waldgebiet löschen. Der Leiter der Weezer Feuerwehr, Michael Winthuis, appelliert eindringlich an alle Waldbesucher, sich an die Vorschriften und Hinweise des Landesbetriebes Wald und Holz NRW zum Schutz vor Waldbränden zu halten. „Die Wälder sind sehr trocken, kleine Funken können verheerenden Schaden anrichten. Bitte rauchen Sie auf gar keinen Fall in Waldnähe, halten Sie die Waldzufahrten für Rettungsfahrzeuge frei und helfen Sie mit, vor Bränden zu schützen.“