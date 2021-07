Kreis Kleve: Die Lebenshilfe ist jetzt digital aufgestellt

Kreis Kleve. Die fünf Inklusiven Kindertagesstätten und Familienzentren der Lebenshilfe im Kreis Kleve setzen auf kontaktlose Kommunikation.

Kontaktverbote, Notbetreuung, eingeschränkter Regelbetrieb und ständig wechselnde Corona-Verordnungen haben das Leben auch für die Teams in den fünf Inklusiven Kindertagesstätten und Familienzentren der Lebenshilfe gGmbH – Leben und Wohnen nicht einfach gemacht. Doch die engagierten Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen trauten sich und gingen mit großen Schritten weiter in Richtung des digitalen Zeitalters. Ein Thema, das nicht nur in der Elternarbeit, sondern auch schon bei den Kleinsten selbst angekommen ist. Und so wurden in den Inklusiven Kindertagesstätten und Familienzentren virtuelle Wege durch die Pandemie beschleunigt gegangen.

Im digitalen Bereich gut aufgestellt

„Heute können wir sagen, dass wir im digitalen Bereich wirklich gut aufgestellt sind“, fasst Fachbereichsleiterin Anja Lankers zusammen.

Die Kindergärten der Lebenshilfe haben digital aufgerüstet. Foto: katrin reinders / Lebenshilfe

Gianna Knoll, Leiterin der Inklusiven Kindertagesstätte und des Familienzentrums Lebenswiese in Bedburg-Hau, beschreibt, wie sich der Alltag in der Pandemie geändert hat: „Die Einschränkungen in der Kommunikation mit den Eltern oder im Team ind gravierend.“ Da wäre ohne virtuelle Alternativen kaum mehr ein vernünftiger Austausch möglich gewesen.

Tägliche Kontakte und Austausch

Durch die digitale Entwicklung jedoch waren tägliche Kontakte und somit reger Austausch, Entwicklungsgespräche, Teamtreffen, Beratungen untereinander sowie in der Kommunikation mit den Eltern auf virtuellen Kommunikationsplattformen wie Teams und Zoom möglich. Das kann auch Birgit Lennartz, Leiterin der Inklusiven Kindertagesstätte Lebensgarten und des Familienzentrums in Uedem, nur bestätigen. Einzig die strikte Gruppentrennung sei für die pädagogische Arbeit eine große Herausforderung gewesen – „die haben wir nun ja hinter uns gelassen“, freut sich Birgit Lennartz, „und eine Kita-Leiterin im Home-Office hatte es bisher auch noch nicht gegeben.

Digitale Begegnungen ermöglicht

Begegnungen und das Miteinander sind für uns Pädagogen elementar. Das zu unterbinden, haben wir als besonders anstrengend empfunden.“ Dennoch ist auch für sie der digitale Fortschritt ein Segen, nämlich dann, wenn aus Quarantänegründen keine Präsenz möglich ist.

Zwei Studien boten Orientierung

Orientierung für die digitale Perfektionierung boten den Inklusiven Kindertagesstätten und Familienzentren übrigens auch zwei Studien, die die Vorteile und Gefahren der Digitalisierung im Bildungsprozess herausgearbeitet haben. Zwar zeigt die eine Expertise im Auftrag des Bundesfamilienministeriums, die von Dr. Franziska Cohen und Dipl.-Päd. Fabian Hemmerich erarbeitet wurde, dass es zwar hier und da noch an digitaler Ausstattung hapert, aber dass die Mehrheit der Fachkräfte einer pädagogischen Nutzung digitaler Medien in der Kita inzwischen grundsätzlich aufgeschlossen gegenübersteht.

Und so wurden in den Lebenshilfe-Einrichtungen reichlich kreative Ideen entwickelt, um alle zu erreichen. Denn neben Videos, regelmäßiger Telefonate und Briefe an alle Kinder persönlich gibt’s auch die virtuellen Angebote: Schachspiele, Filme über die Kita, Lieder, Spiele und Gebärden in bewegten Bildern, Therapiestunden mit der Logopädin und vieles mehr.

