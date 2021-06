Kreis Kleve: Das Sternbuschbad und das GochNess öffnen bald

Kleve/Goch. Das Freibad in Kleve öffnet am Samstag, das gesamte Kombibad Kleve und das GochNess in Goch wollen am 12. Juni endlich starten.

Die öffnen! Das Team des Sternbuschbades freut sich, ab kommenden Sonntag, 6. Juni, endlich Gäste im Freibad begrüßen zu dürfen und bereitet sich mit Blick auf die Inzidenzwerte im Kreis Kleve auf weitere Öffnungsoptionen vor. Nach dem aktuellen Hygiene- und Zutrittskonzept können das Mehrzweckbecken, das Nichtschwimmerbecken (Rutschenbecken), das Springerbecken sowie der Mutter-Kind-Bereich genutzt werden. Und auch in Goch tut sich was: Das GochNess öffnet zum 12. Juni die Wasserlandschaft und sobald es die Temperaturen zulassen, wird auch die Copa Gochana, das Naturfreibad, folgen.

Die Liegewiesen sind bereits freigegeben

Den 12. Juni hat sich auch das Sternbuschbad als Ziel gesetzt: Der Innenbereich wird hier noch zur Öffnung vorbereitet. In der ersten Woche stehen ausschließlich die Garderoben im Außenbereich zur Verfügung. Aber die Liegewiesen sind schon freigegeben. Wie im letzten Jahr öffnen die Bäderbetriebe in Abhängigkeit von der Wetterlage flexibel den Freibadbereich oder den Innenbereich. Welcher Bereich geöffnet wird, geben die Bäderbetriebe jeweils drei Tage vorher bekannt. Die Stadtwerke hoffen, dass sich die positive Entwicklung fortsetzt. Sollte jedoch wieder Inzidenzstufe 3 (7-Tage-Inzidenzwert 50 bis 100) erreicht werden, ist das Sternbuchbad darauf vorbereitet. In diesem Fall dürfte nur der Freibadbereich für eine sportliche Nutzung geöffnet werden.

Voraussetzung für den Besuch sind immer ein bestätigter negativer Schnelltest oder ein Nachweis über eine vollständige Impfung oder Genesung. Diese Nachweise entfallen ab einer 7-Tage-Inzidenz unter 35 nur im Freibadbereich. Um zu gewährleisten, dass die bestehenden Auflagen eingehalten und die damitverbundenen maximalen Besucherzahlen wirksam gesteuert werden können, sind die Eintrittskarten weiter nur über den Online-Ticket-Shop zu erwerben, hier werden alle gängigen Online-Zahlungsmöglichkeiten akzeptiert. Die Preise sind unverändert geblieben und bewegen sich zwischen drei Euro fürs Früh-oder Spätschwimmen und 13 Euro für eine Familientageskarte. Das Frühschwimmen kann von Montag bis Freitag in der Zeit von 6 bis 9 Uhr weiterhin ohne Online-Ticket besucht werden. Dies ist möglich, da das Bad in den frühen Morgenstunden weniger stark frequentiert wird.

Das GochNess öffnet zum 12. Juni die Wasserlandschaft und sobald es die Temperaturen zulassen, wird auch die Copa Gochana, das Naturfreibad geöffnet. „Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren, damit am 12. Juni alles für unsere Gäste bereit ist,“ sagt Joris Hartmans, Badleiter im GochNess. Bereits 2020 hatte das Bad unter Corona-Bedingungen geöffnet. „Unser Hygienekonzept hat sich bewährt und die Eröffnung wird unter den gleichen Bedingungen wie im vergangenen Jahr erfolgen.“

Für die Gäste bedeutet dies: eine medizinische Maske ist bis in die Umkleidekabinen und in der Gastronomie vorgeschrieben. Da die Anzahl der Gäste, die sich gleichzeitig in der in der Wasserlandschaft aufhalten dürfen, weiterhin begrenzt ist, werden wieder Zeitfenster geschaffen, um möglichst vielen Personen den Besuch zu ermöglichen. Auch im GochNess gilt, dass der Gast getestet, geimpft oder genesen sein muss. Ein entsprechender Nachweis muss beim Eintritt an der Kasse vorgelegt werden.

Ein Blick auf den Außenbereich des Freizeitbads "GochNess": So soll’s wieder werden. Foto: Stadtwerke Goch

Für das öffentliche Schwimmen gilt weiterhin: der Zutritt ist ausschließlich mit einem E-Ticket möglich. Für das Früh- und Spätschwimmen können, wie im vergangenen Jahr, die bestehenden Früh- und Spätschwimmerkarten genutzt werden, für das Spätschwimmen sind darüber hinaus auch Tickets im GochNess-Shop erhältlich. Die E-Tickets bekommt der Gast im GochNess Online Shop unter www.gochness.de.

Für die Bade-Einheiten stehen verschiedene Tickets zur Verfügung: Erwachsene 7,70 Euro, Kinder 4,60 Euro, Familienkarte 17,50 Euro.

Alle Infos zu Eintrittspreisen und Öffnungszeiten unter www.sternbuschbad.de und www.gochness.de

