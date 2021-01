Kreis Kleve: Corona-Prämie für KKLE-Mitarbeiter

Das St. Antonius-Hospital in Kleve.

Kreis Kleve. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der „4K Services“-Gesellschaft der der Katholischen Karl-Leisner-Trägergesellschaft erhalten 85.000 Euro.

Der Aufsichtsrat der Katholischen Karl-Leisner-Trägergesellschaft (KKLE) hat die Auszahlung weiterer Corona-Prämien gebilligt: Mit den 85.000 Euro, die die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Service-Gesellschaft „4K Services“ erhalten, wächst die Gesamtsumme der durch die KKLE ausgezahlten Corona-Prämien auf insgesamt 1,6 Millionen Euro.

Mitarbeiter in Service-Gesellschaft nicht vergessen

„Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der KKLE haben in den zurückliegenden Monaten engagierte und aufopfernde Leistungen zum Wohl unserer Patienten und Bewohner erbracht, die unsere besondere Anerkennung und unseren Dank verdienen“, betont HaraldSchmidt, Vorsitzender des Aufsichtsrates der KKLE. „Als katholischer Träger konnten wir dem überwiegenden Teil unserer Mitarbeiter bereits im Dezember 2020 eine Sondervergütung auszahlen. Nun wollen wir die in unserer Servicegesellschaft beschäftigten Mitarbeiter, die überwiegend Dienstleistungen innerhalb unseres Klinikverbundes erbringen, nicht vergessen und auch ihre Leistung mit einer Sonderprämie würdigen.“

Die Prämien für die mehr als 400 Mitarbeiter der Service-Gesellschaft „4K Services“ sind eine freiwillige Sonderzahlung der KKLE. Bis zu 200 Euro sollen zum Beispiel Reinigungs- und Servicekräfte, Fahrer oder Lageristen noch im Februar erhalten. Wegen der noch gültigen steuerlichen Freibeträge können die Zahlungen an die Mitarbeiter ohne Abzug von Steuern erfolgen.

Die KKLE zahlt damit zusätzlich rund eine Millionen Euro an ihre Mitarbeiter aus

„Die Corona-Prämien sind uns eine Herzensangelegenheit“, so KKLE-Geschäftsführer Sascha Sartor. „Wir begegnen der Pandemie Tag für Tag als starkes Team: Deshalb verdienen auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unserer Service-Gesellschaft jeden Euro dieser Prämien.“ Neben den Sonderzuwendungen des Bundes in Höhe von 600.000 Euro zahlt die KKLE damit zusätzlich rund eine Millionen Euro an ihre Mitarbeiter aus.