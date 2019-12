Kreis Kleve: Am Samstag beginnt das große Knallen

Wer nicht unbedingt einkaufen muss, der sollte heute nicht ins Auto steigen. Am frühen Morgen beginnt der Verkauf der Silvesterknaller und die Grenzregion richtet sich wieder auf einen Ansturm niederländischer Kunden ein. Allein in Kranenburg, Kleve und Emmerich gibt es nach Angaben der Bezirksregierung 30 Verkaufsstellen, die den besonderen Sicherheitsanforderungen genügen. Gerade in Kranenburg und Emmerich wird mit tausenden Kunden gerechnet.

Die Erfahrungen der vergangenen Jahre haben gezeigt, dass Niederländer durchaus vierstellige Beträge für Silvester-Feuerwerk ausgeben und den Kofferraum des Autos ordentlich füllen. In den Niederlanden selbst ist das Entzünden von Feuerwerk erneut erschwert worden. In Kleves Nachbarschaft Nimwegen darf in einigen Stadtteilen gar nicht mehr gezündet werden. Da es hier in der Vergangenheit zu sehr gefährlichen Situationen gekommen ist.

Drei Kilo Feuerwerk im Auto sind zulässig

Feuerwerk ist kein Kinderspielzeug – und entsprechende Sicherheitsvorkehrungen sollten auch für den Transport von Feuerwerkskörpern getroffen werden. Wie die Düsseldorfer Bezirksregierung der NRZ auf Anfrage mitteilt, stellen Feuerwerkskörper eine Explosionsgefahr dar. Der Transport im Auto ist erlaubt, wenn das Nettogewicht bis zu drei Kilogramm beträgt.

Ladung muss gesichert werden

Außerdem müssen die Feuerwerkskörper in der Verkaufsverpackung transportiert werden. Es muss eine Ladungssicherung durchgeführt werden und die Feuerwerkskörper sollten im Kofferraum unter einer Decke oder in einer Metallbox deponiert werden. „Beim Transport von Feuerwerkskörpern im Auto gilt also generell: Vorsicht walten lasen und Schutzmaßnahmen beachten, aber keine Angst haben“, so Dagmar Groß von der Bezirksregierung.

Einzelhandel darf nicht mehr als 70 Kilo Explosivstoff im Verkaufsraum haben

Die Klever Polizei kündigt für die nächsten Tage keine Kontrollen an. Polizeisprecher Ingo Schankweiler sagt, dass ihm während seiner Laufbahn noch kein Fall bekannt sei, in dem Feuerwerkskörper eine Gefahr dargestellt hätten. Für die Verkaufsstellen gilt, dass nur bis zu 70 Kilogramm Nettoexplosivstoff im Verkaufsraum zulässig sind. Das bedeutet, dass größere Einzelhandelsläden den Tag über mit neuer Ware beliefert werden müssen.