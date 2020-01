Kreis Kleve: 66 Briten wurden im vorigen Jahr neue Bürger

Heute ist der Tag des Brexit. 356 Briten leben zurzeit im Kreis Kleve. Offenbar machen sich so einige von ihnen Sorgen um ihre Zukunft in Deutschland, denn voriges Jahr wurden hier so viele Briten nach Deutschland eingebürgert wie nie zuvor: 66 waren es. Im Jahr davor wollten 17 Engländer deutsch werden, in 2017 waren es 26 gewesen.

Einer von denen, die im vorigen Sommer den Schritt gingen, ist Barry Pimlott aus Uedem, eigentlich aus Warrington in der Nähe von Liverpool. Aber jetzt ist er Deutscher, zur Hälfte. Er nahm zwei Staatsbürgerschaften an. Wegen des Brexit? „Natürlich wegen des Brexit!“ bekräftigt er.

Barry Pimlott aus Uedem mag den „kleinen Briten“, den Mini-Cooper. Pimlott beantragte wegen des Brexit die Deutsche Staatsbürgerschaft. Foto: pimlott / Privat

Er kam einst mit dem britischen Militär nach Laarbruch, lernte seine Frau kennen und lieben und blieb. Alle nennen ihn deutsch-ausgesprochen „Barri“. Jetzt ist er Rentner. Ein Bruder und eine Schwester leben in Großbritannien. „Ich hatte sie schon 2016 gefragt, wie sie gewählt haben und sie gaben keine klare Antwort. Das war für mich eine ganz klare Antwort“, sagt er. Seither reden sie in der Familie nicht mehr über Politik.

Nicht mehr über Politik reden

Barry Pimlott hält den Brexit für „ganz schlecht. Die Briten wollen sich die Rosinen raus picken, das wird es mit der EU in den Verhandlungen bis Jahresende nicht geben“, ahnt er. „Primeminister Johnson will ohne Abkommen raus“.

Folgen wird das auch für S. haben, der seit 15 Jahren in Kleve wohnt, zuvor 20 Jahre in den Niederlanden, wo er zuletzt auch arbeitete. Seit 40 Jahren hat er die britische Insel nicht mehr betreten. (Der Engländer will seinen Namen nicht genannt wissen.) „Ich habe keine Angst. Ich glaube nicht, dass ich gehen muss, wenn dann nehme ich mir einen Anwalt. Es gibt sechs Millionen Europäer, die in Großbritannien wohnen, da wird es auch für Briten in Deutschland ein Abkommen geben“, rechnet er.

Er ist Engländer und will es auch bleiben. Er ist zwar gegen den „Brit-Ex“, kann aber die Bedenken der Briten verstehen: Europa habe sich in den letzen zehn Jahren sehr verändert. Die Zukunft mit dem Brexit aus seiner Sicht: „Das ist ein Auf Wiedersehen, aber kein Good Bye.“

Tee-Mugs mit originellen Motiven sind „Made in England“

Der Inbegriff von Great Britain ist die Tea-Time. Im Tee-Fachgeschäft an der Hagschen Straße in Kleve ziehen die originellen Fine Bone China Becher der Firma Dunoon „Made in England“ die Blicke auf sich. Fachthemen sind darauf abgebildet, medizinische Grafik und geschriebene Informationen zu Ohr, Auge, Skelett, DNA, zu Periodensystem und Himmelskörper, zu Hund, Katze, Pferd. Auch Blumen, poppig-grell bis zart elegant, schmücken die Mugs. Guido Springmeier würde es bedauern, wenn er sie nun nicht mehr verkaufen könnte „Heute kosten sie 25 Euro, wenn Zoll darauf kommt, sind es 35 oder 40 Euro, das kauft keiner mehr“.

Zum Glück habe ihm der Händler zugesichert, dass sich wohl in diesem Jahr nichts ändern werde. „Aber wir suchen schon Alternativen. Vielleicht bauen einige Firmen ihre Läger auch nach Frankreich aus“, hat er gehört. Der Kaufmann kennt sich in der Logistikbranche aus und ahnt dort katastrophale Folgen. „Die deutsche Wirtschaft ist verunsichert.“