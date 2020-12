Kreis Kleve: 50 neue Corona-Infektionen gemeldet

Kreis Kleve Der Kreis Kleve hat 50 neue Corona-Infektionen vermeldet. Die Inzidenz liegt bei 85,1, dürfte sich bald aber wieder erhöhen.

Der Kreis Kleve hat am Mittwoch, 30. Dezember, 50 neue Infektionen mit dem Coronavirus vermeldet. Dem Kreisgesundheitsamt liegen damit insgesamt 4706 labordiagnostisch bestätigte Corona-Infektionen seit Beginn der Pandemie vor.

Davon sind 227 (plus 1 gegenüber dem Vortag) in Bedburg-Hau, 575 (plus 6) in Emmerich, 591 (plus 7) in Geldern, 500 (plus 5) in Goch, 133 (plus 1) in Issum, 168 (plus 2) in Kalkar, 159 (plus 2) in Kerken, 417 (plus 4) in Kevelaer, 751 (plus 11) in Kleve, 162 (plus 1) in Kranenburg, 365 (plus 7) in Rees, 71 (unverändert) in Rheurdt, 230 (plus 2) in Straelen, 87 (plus 1) in Uedem, 100 (unverändert) in Wachtendonk und 170 (unverändert) in Weeze.

Kreis Kleve rechnet mit höheren Fallzahlen im neuen Jahr

Von den insgesamt 4706 bestätigten Corona-Fällen gelten 4297 als genesen, 85 Personen sind verstorben. Im Kreisgebiet befinden sich aktuell 49 Patienten wegen Covid-19 im Krankenhaus. Aktuell befinden sich insgesamt 1174 Menschen in häuslicher Quarantäne.

Die Sieben-Tage-Inzidenz (Anzahl der in den letzten sieben Tagen neu gemeldeten Fälle pro 100.000 Einwohner) liegt für den Kreis Kleve bei 85,1. Am Dienstag betrug dieser Wert 81,3. "Die aktuell niedriger erscheinenden Fallzahlen mit einem Sieben-Tage-Inzidenzwert unter 100 kommen dadurch zustande, dass an den Feiertagen weniger getestet wurde und auch weniger Fälle an das RKI gemeldet wurden. Es ist zu erwarten, dass die Fallzahlen in den kommenden Tagen wieder höher sein werden", so der Kreis Kleve.

Hinweise und Beratung

Wer ärztliche Hilfe oder medizinische Beratung benötigt, wendet sich umgehend telefonisch an den Hausarzt oder den ärztlichen Notdienst unter Angabe der Beschwerden und Mitteilung unter der Nummer 116 117.

Der Kreis Kleve hat zudem Hinweise im Internet unter www.kreis-kleve.de zusammengefasst. Auf der Startseite befindet sich oben ein Direktlink zu den Internetseiten zum "Corona-Virus". Das Corona-Telefon des Kreisgesundheitsamtes ist unter der Telefonnummer 02821/594-950 zu erreichen.