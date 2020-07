Kreis Kleve: 50 neue Corona-Fälle nach Festveranstaltung

Geldern/Kreis Kleve. Die Corona-Tests bei Festgästen aus Geldern haben am Freitag 50 neue positive Ergebnisse hervorgebracht. Der Kreis ermittelt Kontaktpersonen.

Der Kreis Kleve meldete am Freitagvormittag im Zuge der Festveranstaltung mit zahlreichen Gästen aus Geldern 50 neue Corona-Fälle. Das Gesundheitsamt hat insgesamt 111 Personen getestet, die die Stadt Geldern zuvor in enger Abstimmung mit dem Kreis Kleve ermittelt hatte. Alle Personen, die bei dem Fest im Kreis Wesel in Kontakt mit dem dort bekannt gewordenen Corona-Indexfall waren, stehen bereits unter Quarantäne.

88 Prozent der Testergebnisse liegen vor

Dem Gesundheitsamt des Kreises Kleve lagen am Freitag um 9 Uhr insgesamt 98 Laborergebnisse vor (88 Prozent). Insgesamt sind 54 Testergebnisse positiv und 44 negativ. Vier positive Testergebnisse lagen am Donnerstag vor und sind bereits in die Corona-Statistik eingegangen. Am Freitag wurden somit weitere 50 Gäste der Festveranstaltung nun selbst Corona-Indexfälle.

„Das Gesundheitsamt nimmt direkt Kontakt mit den positiv getesteten Personen auf, um weitere Informationen zu erhalten“, so Landrat Wolfgang Spreen. Die Kontaktpersonenermittlung laufe, so der Kreis Kleve.