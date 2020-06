Kranenburger verletzen sich bei schwerem Unfall in Kevelaer

Kranenburg/Kevelaer. Auf der B 9 in Kevelaer verunglückten zwei Autos. Zwei Menschen wurden dabei schwer verletzt, vier weitere erlitten leichte Verletzungen.

Bei einem Verkehrsunfall auf der B 9 in Kevelaer verletzten sich am Samstagnachmittag sechs Menschen, darunter vier aus Kranenburg, zum Teil schwer. Gegen 13 Uhr war ein 71-jähriger Kranenburger mit drei Mitfahrern in seinem Honda auf der Bundesstraße in Richtung Geldern unterwegs und wollte nach rechts in den Jassenweg abbiegen. Laut Zeugen hatte er den Blinker gesetzt und die Fahrt verlangsamt.

Eine 56-jährige Frau aus Kevelaer, die mit ihrem VW hinter dem Auto des Kranenburgers fuhr, erkannte dies laut Polizei offensichtlich zu spät und versuchte, rechts an dem Honda über einen Grünstreifen vorbei zu fahren. Dabei kam es zum schweren Zusammenstoß.

Verletzte kamen ins Krankenhaus

Die 56-Jährige wurde anschließend leicht verletzt und ihr 39-jähriger Beifahrer sowie der Kranenburger jeweils schwer verletzt ins Krankenhaus eingeliefert. Die anderen drei aus Kranenburg stammenden Mitfahrer im Alter von 79, 76 und 69 Jahren erlitten jeweils leichte Verletzungen und wurden ebenfalls in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Die beiden beschädigten Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die B 9 in beide Fahrtrichtungen gesperrt.