Kranenburg sucht Fahrer für Mitfahrbörse zum Impfzentrum

Die Gemeindeverwaltung Kranenburg organisiert eine Mitfahrbörse für Seniorinnen und Senioren ab 80 Jahre und älter zum Impfzentrum des Kreises Kleve in Kalkar.

selbst organisierten Mitfahrmöglichkeit das Impfzentrum in Kalkar erreichen können. Damit diese freiwillige Mitfahrbörse funktionieren kann, werden ehrenamtliche Helfer für den Fahrdienst gesucht. Interessierte können sich ab sofort unter der Rufnummer 02826/7998 zur Aufnahme in den Fahrerpool an die Gemeindeverwaltung wenden. Die Mitfahrbörse ist während der Öffnungszeiten des Rathauses erreichbar.

Ebenso können sich die hilfesuchenden Seniorinnen und Senioren ab einem

Lebensalter von 80 Jahren und älter für Hin- und Rückfahrten zum Impfzentrum unter Rufnummer 02826/7998 melden. Dabei bittet die Verwaltung zu berücksichtigen, dass es sich bei diesem Angebot um eine absolut freiwillige Unterstützung handelt, auf die grundsätzlich kein Anspruch besteht. Insofern sollte die Vermittlung von Transferfahrten zum Besuch des Impfzentrums nach Kalkar nur dann nachgefragt werden, wenn sich keine andere Beförderungsmöglichkeit in Eigenverantwortung organisieren lässt.

Alle Bürgerinnen und Bürger über 80 Jahre erhalten in dieser Woche Post vom Gesundheitsministerium des Landes NRW und vom Kreis Kleve mit Informationen

zum Impfzentrum und mit Informationen zur Vereinbarung eines Impftermins. Sobald dann ein Impftermin mit der Kassenärztlichen Vereinigung Nordrhein vereinbart worden ist und keine Beförderungsmöglichkeiten zum Impfzentrum bestehen, können die betroffenen Personen die Mitfahrbörse telefonisch kontaktieren. Für den Hin- und Rückweg inklusive des Aufenthalts im Impfzentrum müssen rund zwei Stunden einkalkuliert werden.