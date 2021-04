Kranenburg: Pkw bei Brand in Kfz-Werkstatt schwer beschädigt

Kranenburg. Zu einem „Brand in einem Industriegebäude“ wurde die Feuerwehr aus Kranenburg, Nütterden und Frasselt, sowie die Drehleiter aus Kleve alarmiert.

Zu einem „Brand in einem Industriegebäude“ wurden am frühen Mittwochabend, 21. April, die Feuerwehrkräfte aus Kranenburg, Nütterden und Frasselt, sowie die Drehleiter aus Kleve, inklusive dem Rettungsdienst, an die Klever Straße alarmiert. Dort war in einer Kfz-Werkstatt aus bisher noch ungeklärter Ursache ein Pkw in Brand geraten.

Unter Führung des stellvertretenden Leiters der Gemeindefeuerwehr, Andreas Thelosen, waren rund 60 Kräfte im Einsatz. Obwohl der Fahrzeugbrand schnell unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden konnte, entstand an dem Pkw ein hoher Sachschaden. Auch hatte sich ein Mitarbeiter der Kfz-Werkstatt beim Löschversuch leicht verletzt.

Schnell-Lüfter im Gebäude sorgten für saubere Luft

Nach der Schnell-Lüftung des Gebäudes wurde die Halle an den Betreiber übergeben. Die Polizei hat die Ermittlung zur Brandursache aufgenommen.