Kranenburg: Der Haushalt ist krisenfest und solide

Die letzte Ratssitzung des Jahres ist traditionsgemäß die Stunde der Fraktionsvorsitzenden. In ihren Haushaltsreden nehmen sie Stellung zum vorgelegten Etat, loben und kritisieren die Verwaltung. Gleich zu Beginn seiner Rede wünschte sich der CDU-Fraktionsvorsitzende Joachim Janßen zukünftig mehr Zeit zwischen der Einbringung des Haushaltes und den Beratungen im Fachausschuss. Dem schloss sich eine gute Stunde später auch Rainer Vogt, FDP-Fraktionsvorsitzender, an.

„Haushalt ist krisenfest aufgestellt“

„Der Haushalt 2020 ist krisenfest aufgestellt und durchdacht. Er enthält ein innovatives Investitionskonzept ohne Neuverschuldung“, analysierte Joachim Janßen das Zahlenwerk. Er unternahm zunächst einen ausgedehnten ,Ausflug’ in die Bundes- und Landespolitik, sprach die Herausforderungen durch die Erderwärmung an, die „Fridays for Future“-Bewegung und die Diskussion in den Kommunalparlamenten über die Ausrufung des Klimanotstandes. Die Herausforderung, so Janßen, bestehe darin, die Balance zu finden, um „auf den richtigen Ebenen die richtigen Forderungen zu stellen“. „Symbolpolitik ist das letzte, was in dieser aufgeheizten Diskussion zielführend wäre.“

2017 das integrierte Klimaschutzkonzept beschlossen

Kranenburg, so Janßen, habe 2017 als eine der ersten Kommunen das integrierte Klimaschutzkonzept mit kommunalen Handlungsfeldern beschlossen. „Das Konzept bietet den Rahmen, umfassende Maßnahmen etwa bei der E-Mobilität, Wind- und Solarenergie zu ergreifen.“

Für den Haushalt 2020 verwies der CDU-Politiker auf eine Ausgleichsrücklage von circa 6,9 Millionen Euro und einen Anstieg der geplanten Einnahmen um rund 900.000 Euro. „Wir starten mit einer sehr gut ausgestatteten Ausgleichsrücklage, mit einer auskömmlichen kurzfristig verfügbaren Liquidität und schuldenfrei ins nächste Jahr.“ Aufgrund der hohen Abhängigkeit von Schlüsselzuweisungen riet er dazu über kreative Einnahmeerhöhungen nachzudenken. Er sprach hier die Entscheidungen für eine Erweiterung der Einkaufsarena, den Ankauf des Gelände südlich der Römerstraße, die Wohnbau-Erweiterung im Kranenburger Süden und Erlöse aus Grundstücksgeschäften an.

Zusätzliche Ausgaben seien nötig durch Erhöhungen bei Kreisumlage (243.000 Euro) und Jugendamtsumlage (417.000 Euro). Bis 2023 werde es zudem Investitionen von insgesamt 32 Millionen Euro geben (unter anderem für Grundschulen, Sanierung Bürgerhaus, Umgestaltung Dorfplatz Nütterden, Straßenbaumaßnahmen).

„Kaufwut der Ratsmehrheit und des Bürgermeisters“

Naturgemäß kritisch ging Manfred Maas, Vorsitzender der SPD-Fraktion, mit der Politik der schwarz-gelben Landesregierung ins Gericht. Er fand aber auch die „Kaufwut der Ratsmehrheit und des Bürgermeisters, was Grundstücke angeht“ problematisch. Statt „phantasielos“ immer mehr Land zur Wohnbebauung zu erschließen, könne man besser auf das Projekt „Jung kauft alt“ setzen, bei dem junge Leute ältere Immobilien erwerben könnten statt neu zu bauen.

„Uns geht es nicht darum, jede Neuausweisung von Bau- oder Gewerbegebieten zu blockieren. Wir fordern aber eine Priorisierung nach ökologischen und Bedarfsgesichtspunkten“, sagte Maas. Deshalb lehne man die Erschließung des Baugebiets Hasenpütt und den Kauf des Geländes Römerstraße ab. „Wir können uns aber eine Entwicklung im Bereich Frasselter Weg vorstellen.“

Umsetzung der SPD-Anträge

Erfreulich sei die vorgesehene Umsetzung der SPD-Anträge etwa für die Errichtung einer öffentlichen Behindertentoilette, verbesserte Ausstattung des Spielplatzes im Binnenfeld oder – gemeinsam mit den Grünen – die Einrichtung einer Tempo 30-Zone in Höhe der Seniorenresidenz. Maas bedauerte, dass die SPD sich mit ihrem Wunsch nach einem Wirtschaftsförderer nicht habe durchsetzen können.

Für Bündnis 90/Die Grünen skizzierte Andreas Mayer Klimaschutz, Artenschutz, Spaltung der Gesellschaft sowie lebenswerte Städte und Dörfer als „wichtige Probleme unserer Zeit“. Zustimmung seitens der Grünen gab es für die zukünftig gute und schnelle Internet-Verbindung und die Erweiterung des Gewerbegebiets. Kritik äußerte Mayer für die „immer wieder neue Ausweisung und den Verkauf von Bauland“. Die Gemeindeverwaltung nehme ihre Rolle als Koordinator für Energie- und Klimaarbeit nicht wahr. Hier sei die Einstellung eines Klimaschutzmanagers „zielführend“.

Wertgleichen Tausch im Projektgebiet des Nabu verweigert

„Wir bedauern sehr, dass die Gemeinde den wertgleichen Tausch ihrer Fläche im Projektgebiet des Nabu verweigert.“ Als „schlechten politischen Stil“ bezeichnete er die Vorberatung des Stellenplans 2020 in einer nichtöffentlichen Sitzung. „Wir müssen gut aufpassen“, sagte Mayer. Das zeigten auch die Personalaufwendungen, die von 2015 bis 2020 eine Steigerung um 34 Prozent zeigten.

FDP nennt Haushaltsplan „solide“

Solide nannte Rainer Vogt, Fraktionsvorsitzender der FDP, den Haushaltsplan. als „Highlights“ sah er den Beginn der Anschlussarbeiten für ein fast flächendeckendes Glasfasernetz, die „sehr gelungene“ Erneuerung des alten Krankenhauses sowie den „endlich begonnenen“ Abriss der Altgebäude auf der Großen Straße. Mit Blick auf die Kommunalwahlen im nächsten Jahr regte er an, dass sie als Politiker sich den Bürgern in gemeinsamen Veranstaltungen vorstellen sollten.

Bis auf die Grünen stimmten alle Fraktionen dem Haushaltsplan zu.