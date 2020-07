Kranenburg: Bundespolizei findet Marihuana in Getränkedose

Kranenburg-Wyler. Bei einer Kontrolle nahe der deutsch-niederländischen Grenze fand die Bundespolizei Marihuana, das ein 32-Jähriger versteckt hatte.

Bundespolizisten entdeckten am Mittwochnachmittag, 29. Juli, auf der Bundesstraße 9 im Kranenburger Ortsteil Wyler Marihuana, das in einer Getränkedose versteckt war. Sie hatten um 13.45 Uhr einen 32-jährigen Deutschen in einem in Soest zugelassenen VW Golf überprüft. Zum Reisegrund befragt habe der sichtlich nervöse Mann angegeben, dass er aus Bad-Sassendorf nach Nimwegen gereist sei, um sich in einem Einrichtungshaus einen Teppich anzuschauen, so die Bundespolizei.

Verschraubter Deckel

Im Rahmen der weiteren Kontrolle entdeckten die Beamten im Ablagefach der Fahrertür eine Getränkedose. Bei genauerem Hinsehen erkannten sie, dass der Deckel der Getränkedose verschraubt war. Darüber hinaus war die Dose vom Gewicht her sehr leicht. Nachdem die Bundespolizisten die Dose geöffnet hatte, kam eine Tüte mit insgesamt 6,3 Gramm Marihuana zum Vorschein.

Die Drogen wurden vor Ort sichergestellt und ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen durfte der Reisende weiterfahren.