Kranenburg: 19-Jähriger schleudert mit Auto gegen Schild

Kranenburg. Ein anderes Auto habe ihm die Vorfahrt genommen, deshalb sei er ins Schleudern geraten, sagte ein 19-Jähriger der Polizei. Die sucht nun Zeugen.

Die Polizei sucht Zeugen für einen Verkehrsunfall in Kranenburg. Ein 19-Jähriger war am Dienstag, 28. April, gegen 17 Uhr in einem blauen Suzuki Swift auf der Lindenstraße in Richtung Kleve unterwegs. Als er in den Kreisverkehr fuhr, sei nach Angaben des jungen Erwachsenen ein schwarzer Kleinwagen mit überhöhter Geschwindigkeit aus dem Schaafsweg gekommen und habe ihm die Vorfahrt genommen.

Um einen Zusammenstoß zu verhindern, habe er stark gebremst und sei mit seinem Wagen ins Schleudern gekommen, schilderte er der Polizei. Dabei prallte der Suzuki-Fahrer mit der linken Fahrzeugseite gegen ein Verkehrsschild, das aus der Verankerung riss.

19-Jähriger blieb ohne Verletzungen

Der 19-Jährige blieb unverletzt, nur sein Wagen wurde beschädigt. Das andere Auto sei weitergefahren, ohne anzuhalten, sagte er. Die Polizei sucht nun Zeugen, die den Unfall gesehen haben. Sie werden gebeten, sich bei der Polizei Kleve unter Telefon 02821/5040 zu melden.