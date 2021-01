Konzerte der Stadt Kleve planen mit neuen Terminen

Saxophonistin Asya Fateyeva kommt nicht im Januar, sondern erst im Juni in die Klever Stadthalle.

Kleve Das 5. Reihenkonzert „full of sensuality“ mit Asya Fateyeva und dem dogma chamber orchestra wurde wie andere Konzerte verlegt.

Konzertplanungen haben zur Zeit etwas orakelhaftes. Man versucht, in die Zukunft zu blicken, doch bleiben Zweifel, ob das, was man sieht oder sehen möchte, sich später auch als Realität erweisen wird. Dennoch stirbt die Hoffnung bekanntlich zuletzt, und Solisten und Ensembles benötigen die Aussicht auf Zeiten, in denen Konzerte wieder gespielt und besucht werden dürfen. Die Klever Konzertreihe informiert hiermit über aktuelle Ersatztermine.

https://www.nrz.de/staedte/kleve-und-umland/

Das im Januar geplante 5. Reihenkonzert „full of sensuality“ mit der Saxophonistin Asya Fateyeva und dem dogma chamber orchestra konnte auf Donnerstag, den 10. Juni, verlegt werden. Das 3. Reihenkonzert „Niederschlagsmengen“ von Anfang November mit dem Saxophonisten Roger Hanschel und dem Auryn Quartett ist nun für Montag, den 19. April, geplant.

Über aktualisierte Termine, Absagen und Verschiebungen wird informiert

Spätestens am 25. Januar entscheidet die Regierung, ob in Februar und März Konzerte überhaupt wieder möglich sein können. Nach dieser Entscheidung informiert die Stadt Kleve zu den Konzerterminen dieser Monate. Konzertbesucher werden gebeten, sich neben der Presse weiterhin auch auf www.kleve.de und über die Facebook-Seite der „Konzerte der Stadt Kleve“ über aktualisierte Termine, Absagen und Verschiebungen zu informieren. Wer zu den nächsten Konzerten jeweils einen Newsletter empfangen möchte, meldet sich per Mail bei Leiterin Sigrun Hintzen unter einfach@absurd.de.

______________________________________________________________________