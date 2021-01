Kleves Feuerwehr warnt: Himmelslaternen sind gefährlich

Kleve Florian Pose, Pressesprecher der Feuerwehr Kleve, verweist auf den verheerenden Brand im Affenhaus des Krefelder Zoos vor einem Jahr.

Eigentlich könne es kaum sein, dass es noch immer Menschen gibt, die Himmelslaternen steigen lassen. Das meint zumindest Florian Pose, Pressesprecher der Feuerwehr in Kleve. „Da wundere ich mich wirklich, dass es offenbar Leute gibt, die es noch immer nicht verstanden haben“, sagt er. Schließlich seien die brennenden Papierlampions eine unkalkulierbare Gefahr. Florian Pose verweist auf den verheerenden Brand im Affenhaus des Krefelder Zoos an Silvester des vergangenen Jahres. Damals starben 50 Tiere, die Unfallursache waren Himmelslaternen. „Von diesem Brand dürfte jeder gehört haben. Dennoch hält es einige wohl nicht vom Gebrauch ab“, sagt Pose.

Aufgrund der leichten Bauweise werden die Lampions bereits bei wenig Wind unkontrollierbar abgetrieben

Zum Hintergrund: Die Laternen bestehen meist aus einer dünnen, nach unten geöffneten Papiertüte, die durch kleine Hölzer und Drähte aufgespannt wird. In der Öffnung wird ein mit brennbarer Flüssigkeit getränkter Baumwollstoff befestigt und angezündet. Durch die entstehende Hitze steigt die Himmelslaterne wie ein Heißluftballon auf. Die Brenndauer der meisten Modelle beträgt zwischen fünf und 20 Minuten, die Steighöhe bis zu 500 Meter. Doch aufgrund der leichten Bauweise werden die Lampions bereits bei wenig Wind unkontrollierbar abgetrieben – und sinken eben nicht gefahrlos zur Erde. Stattdessen können sie irgendwo brennend niedergehen und Brände auslösen.

https://www.nrz.de/staedte/kleve-und-umland/

Wohl auch deshalb war die Feuerwehr Bedburg-Hau zum Jahreswechsel alarmiert, als über dem Gemeindegebiet Himmelslaternen gesichtet wurden. Sie waren in Schneppenbaum im Bereich Alte Bahn und Peter-van-de-Flierdt-Straße aufgestiegen. Deshalb erinnerte die Feuerwehr die Öffentlichkeit abermals an das in Nordrhein-Westfalen bestehende Verbot. Wer die Laternen trotzdem steigen lässt, dem droht ein Ordnungsgeld in Höhe von 1000 Euro. Allerdings erweist sich die Landesgesetzgebung in dieser Causa als paradox: Während die Nutzung von Himmelslaternen verboten ist, kann man sie dennoch kaufen – vor allem im Internet. Auch deshalb sagte der nordrhein-westfälische Arbeitsminister Karl-Josef Laumann 2020 nach dem Brand im Krefelder Affenhaus: „Die Verwendung von Himmelslaternen ist verboten. Aber der Verkauf der Produkte ist bislang erlaubt. Das kann man mit gesundem Menschenverstand kaum nachvollziehen.“ Auch die Verbraucherzentralen kritisieren die widersprüchliche Rechtslage bereits seit vielen Jahren.

In Kranenburg hätten die Lampions zum Jahreswechsel beinahe eine Katastrophe ausgelöst

In Kranenburg hätten die Lampions zum Jahreswechsel beinahe eine Katastrophe ausgelöst, wie Hans-Werner Ott unserer Redaktion berichtet. Er fand am Morgen des Neujahrstags gleich drei Himmelslaternen auf seinem Bauernhof in Niel. „Das hätte ein ganz großes Problem werden können“, sagt Ott. So seien die Laternen beinahe ins Strohlager sowie in den Kuhstall geflogen – und hätten dort für einen veritablen Brand sorgen können. Ein weiteres Exemplar der Papierlampions, die ursprünglich aus China stammen, fand Hans-Werner Ott auf einer an den Hof grenzenden Weide. „Wir wohnen direkt an der holländischen Grenze. Die Himmelslaternen werden wohl auch von dort gekommen sein. Aber dass die noch immer aufsteigen, halte ich für eine Sauerei“, sagt Ott.

Die Verwendung der Himmelslaternen ist in den Niederlanden nicht kategorisch verboten

Die Verwendung der Himmelslaternen ist im Nachbarland nicht kategorisch verboten. Allerdings müssen die Lampions hohen Sicherheitsanforderungen entsprechen, damit sie verwendet werden dürfen. So wird bei der Zulassung etwa geprüft, wie leicht das Papier des Ballons entzündbar ist und wie zuverlässig der Brandherd funktioniert. Allerdings waren Lampions in den Niederlanden zu Silvester zugelassen, obwohl ein strenges Feuerwerks-Verbot galt. Das führte dazu, dass die Ballons noch deutlich beliebter wurden. „Wir weisen immer wieder darauf hin, wie hoch das Risiko ist. Es kann immer etwas passieren. Keiner kann sicher sagen, wo die Himmelslaternen landen. Wenn sie in dieser Jahreszeit im Wald landen, sollte das nicht so schlimm sein. Aber wenn so eine Laterne im Heuschuppen endet, kann man nur hoffen, dass das Feuer schnell entdeckt wird“, sagt Florian Pose. Immerhin: Der Feuerwehr Kleve seien in diesem Jahr keine aufsteigenden Laternen begegnet.

Die Nutzung kann zu Strafverfahren führen

In der Silvesternacht vor einem Jahr hatten drei Frauen in Krefeld Himmelslaternen steigen lassen. Eine der Laternen landete im Zoo und hatte einen Brand im Affenhaus ausgelöst. Rund 50 Tiere starben im Feuer, darunter acht Menschenaffen. Das Trio wurde zu Geldstrafen in Höhe von 1800 bis 9000 Euro verurteilt.