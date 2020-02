Klever SPD will vier Ratsmandate zurück

Josef Gietemann und Monika Overkamp, Vorsitzender bzw. stellvertretender Vorsitzende der Klever SPD, nehmen mit Bedauern zur Kenntnis, dass die sechs SPD-Ratsmitglieder, die Ende des Jahres 2019 die Fraktion verlassen haben und die neue Gruppierung „Clever Demokraten“ gegründet haben, nicht bereit waren, ein klärendes Gespräch zu führen. Die sechs ehemaligen SPD-Mitglieder seien mittlerweile alle aus der Partei ausgetreten. Die SPD fordert jetzt vier Ratsmandate von den Abtrünnigen zurück, weil sie über die Parteiliste in den Stadtrat eingezogen waren. Dies sind die Mandaten von Heidi Fischer, Horst Duenbostell, Michael Kumbrink und Christa Ricken. Lediglich Fredi Döllekes und Willi Fischer wurden hatten ihren Wahlkreis gewonnen.

Alle Gesprächsangebote seien abgelehnt worden

Gietemann und Overkamp schreiben in einer Stellungnahme, dass Gesprächsangebote von Ortsverein und Fraktion von den jetzt Ausgetretenen „leider nicht aufgegriffen“ worden sind. Der UB-Vorsitzende Norbert Killewald habe dann persönlich zu einer ergebnisoffenen externen Mediation eingeladen, die leider ebenfalls nicht aufgegriffen worden sei. Nachdem der SPD-Unterbezirk einen letzten, leider auch vergeblichen Versuch eines Gesprächsangebotes gemacht habe, habe der Vorstand der Klever SPD, aufgrund der durch die neue Fraktionsgründung eingetretenen schweren Schädigung der Partei, ein Parteiordnungsverfahren beim SPD-Unterbezirk beantragt.

Sie sind jetzt alle aus der SPD ausgetreten: Christa Ricken, Horst Duenbostell, Fredi Döllekes, Heidi Fischer, Michael Kumbrink und Wilhelm Fischer. Foto: Andreas Gebbink / NRZ

Der Unterbezirksvorstand habe daraufhin beschlossen, den Landesverband zu bitten, die Einleitung von möglichen Sofortmaßnahmen zu prüfen. Der Landesvorstand der NRW-SPD wurde kurz darauf tätig und teilte den Ausgetretenen schriftlich mit, dass ein Parteiordnungsverfahren eingeleitet wurde. Diesem Verfahren vor der Landesschiedskommission und der absehbaren Entscheidung seien fünf der sechs ehemaligen SPD-Ratsmitglieder durch einen Parteiaustritt zuvorgekommen. Michael Kumbrink war schon vorher aus der SPD ausgetreten.

SPD will die Mandate zurück

„Es ist schade, dass es nun soweit gekommen ist und dass keine Aussprache oder Vermittlung mehr möglich war. Bis zuletzt stand unsere Tür für eine Rückkehr offen. Aber für alle in der Klever SPD war immer klar: SPD-Mitglieder können nur Mitglied der SPD-Fraktion sein und keine andere Fraktion bilden. Deshalb war für alle Ebenen vom Ortsverein über den Unterbezirk bis zum Landesbezirk nach diesem Schritt der Fraktionsgründung ein Parteiordnungsverfahren zwingend und unumgänglich. Die Klever SPD fordert hiermit die vier ehemaligen SPD-Ratsmitglieder, die ihre Mandate nur über die Reserveliste errungen haben auf, diese an die Klever SPD zurückzugeben“, schreiben Gietemann und Overkamp. Eine rechtlich verbindliche Einklagemöglichkeit gibt es für die Partei allerdings nicht. Gleichwohl wären diese vier Ratsmitglieder ohne die SPD-Liste auch nicht in den Stadtrat gekommen. Der Wähler haben in diesen Fällen für die Partei gestimmt und nicht für die Person.

Klever SPD will nun nach vorne schauen

Für Josef Gietemann ist jetzt auch ein Schlussstrich unter diese Angelegenheit gezogen worden. Die Klever SPD schaue wieder nach vorne. Es gebe genug Gründe, zuversichtlich in das Kommunalwahljahr zu schauen. „Wir werden für unsere Themen und Kandidaten um das Vertrauen der Wähler werben und konzentrieren uns jetzt wieder auf die Partei- und Fraktionsarbeit sowie die Vorbereitung der Kommunalwahl“, so Gietemann.