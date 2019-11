Klever Netzgruppe in Not sucht Hilfe

Seit April liegt die Idee, eine „Tafel“ für Kinder im Grundschulalter in Kellen aufzubauen, auf Eis. Das soll jetzt ein Ende haben. „Wir wollen Kindern in und um Kellen eine kostenlose warme Mahlzeit sowie qualifizierte Hausaufgabenbetreuung und Freizeitgestaltung ermöglichen“, sagt Sabine Ganser von der Netzgruppe Kleve. Die „Tafel“ soll sich an Kinder richten, die in ihrem familiären Umfeld wenig Unterstützung haben, Hilfe bei Hausaufgaben brauchen, in bedürftigen Familien oder bei Alleinerziehenden leben und eine Betreuung nach der Schule möchten.

Stadt drohte mit Mittelkürzung

Platz für 20 Kinder wäre da. Kostenpunkt für die Stadt: Nur das Mittagessen müsste mit 1,70 Euro pro Kind, also insgesamt 170 Euro die Woche, bezahlt werden. Rund 10.000 Euro im Jahr. „KiVi“ soll das Ganze heißen: Kinder-Villa. Weil die Kinder in das gleiche Haus an der Emmericher Straße ziehen würden wie die Netzgruppe. Man habe das KiVi-Projekt der Stadt im April vorgestellt, so Laura Erlenhof, Mitarbeiterin bei der Netzgruppe. Erlenhof sieht KiVi auch als Anlaufstelle und Treffpunkt innerhalb des Quartiers, die Mitarbeiterinnen wären dann „Quartierskümmerer“ für Kinder im Alter von fünf bis zehn Jahren. Und für ihre Mütter.

Gehört hat die Gruppe seitdem aber nichts. Im Gegenteil: Die Stadt drohte zwischenzeitlich, der Netzgruppe Mittel zu streichen, weil in der Klever Einrichtung Frauen Hilfe bekamen, die nicht aus Kleve stammen und somit nicht von der Stadt finanziert werden müssten, hieß es.

Die Netzgruppe ist eine anpackende Einrichtung von Frauen für Frauen, die jungen Mädchen mit Kindern, obdachlosen Müttern und jungen Frauen, die nicht mehr weiterwissen, ein Essen bietet, ihre Kinder versorgt und Anstöße fürs Leben gibt. Vielleicht ein Stückchen Zuhause, wenn sie in der „Villa“ in Kleve wohnen. Das macht die Netzgruppe seit 38 Jahren mit Erfolg: Es wurden junge Frauen in die Ausbildung und auch zum Abitur geführt. In ein geregeltes Leben, in das sie es sonst normalerweise nicht geschafft hätten. Kosten für die Stadt: 60.000 Euro im Jahr. Die standen bis jetzt auch im Haushalt. Weil die Frauen laut ihrem Statut jeden aufnehmen, der in Not an ihre Türe klopft, eben auch mal eine Frau aus Emmerich oder Bedburg-Hau, gab’s besagten Ärger: Diese Einzelfälle will die Stadt nicht mit den 60.000 Euro bezahlt wissen und drängt darauf, dass der Kreis in die Bresche springt. Damit wurde die Gruppe in einen prekären Schwebezustand versetzt.

Weil sich die Frauen der Netzgruppe vor diesem Hintergrund mit ihrer KiVi-Idee und der Angst um den Fortbestand von der Klever Verwaltungsspitze allein gelassen fühlten, wandten sie sich an die Politik – über Ex-Bürgermeister Theo Brauer, der in seiner Amtszeit einen engen Kontakt zu der Gruppe pflegte.

Unterstützung in der Politik

„Wir werden KiVi jetzt zunächst einmal alleine auf die Beine stellen“, verkündeten Ganser und Erlenhof Grünen- und CDU-Politikern und dem Vorsitzenden des Jugendhilfeausschusses, Georg Hiob (CDU). Der Hausmeister beginnt jetzt mit den Umbauarbeiten, ab März sollen hier Kinder ganz spontan und ohne langfristige Anmeldung untergebracht werden können. „Eine Frau, die eine Arbeitsstelle bekommt, kann diese dann annehmen, ohne Sorgen um die Betreuung ihres Kindes haben zu müssen“, sagt Erlenhof. Man rechnet mit 25 Prozent der Schulkinder, die in Kellen und der Unterstadt nicht über Ogata versorgt sind und die die KiVi der Netzgruppe betreuen könnte. Dabei werden die Frauen der Netzgruppe mit den Kindheitspädagogen der Hochschule und dem Berufskolleg kooperieren.

„Wir werden nicht zulassen, dass sich die Verwaltungsspitze hier aus der Verantwortung stiehlt“, schlug Grünen-Sprecher Michael Bay Pflöcke ein. Jörg Cosar (CDU) betonte, dass Nächstenhilfe für notleidende Frauen nicht an bürokratischen Finanzierungsfragen scheitern dürften. Hiob lobte die Niederschwelligkeit des Angebots und versprach der Netzgruppe, ihr vor der Stadt und vor dem Jugendhilfeausschuss den Rücken zu stärken.

Unisono wollen Grüne und CDU KiVi unterstützen. Auch Ursula Figura vom Kinderschutzbund sagte Unterstützung zu: „Wir brauchen solche Einrichtungen“, so Figura.