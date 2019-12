Sebastian Noy leitet die Firma Prowerb in Kleve

Kleve. Firma Prowerb in Kleve füllt im Kundenauftrag mehrere Hallen und lagert Werbe-Produkte ein. 75 Kunden, auch mit großen Namen.

Klever Lager voller Kugelschreiber und Zuckerwatte

Im Gespräch mit Sebastian Noy herrschen Englisch, herrschen Anglizismen vor. Der 37-Jährige spricht von „Warehousing“, „Points of Sale“ oder „Fulfillment-Service“. Denn Noy verkehrt als leitender Gesellschafter der Firma „Prowerb“ in einer englischsprachig dominierten Geschäftswelt. Sie hat sich auf Werbe- und Versandservice spezialisiert. „Früher versendeten wir nur Briefe. Heute lagern wir bei uns fast alles, was werblichen Hintergrund hat“, sagt er.

In vier Jahrzehnten wuchs die Firma auf 70 Mitarbeiter an Um die Anfertigung von Werbeartikeln kümmert sich Noy mit seinen 70 Mitarbeitern nicht. Die Kunden hätten nicht die Möglichkeit, permanent große Mengen von Werbe-Produkten zu lagern und auf Abruf zu versenden. In diese Marktlücke stieg Hans Noy vor vier Jahrzehnten hinein. Im Jahr 2014 übernahm er den Betrieb seines Vaters Hans, nun feiert das Familienunternehmen den 40. Geburtstag. Seit jeher lautet der Slogan der Firma: „Logistik, die ankommt“. Mit bloßer Zuverlässigkeit aber, erklärt Hans Noy, könne man heute am Markt nicht mehr bestehen. Wegen der großen Konkurrenz müsse man mehr bieten, daher führt Prowerb seit einiger Zeit zusätzlich den Titel „Das Plus an Service“. Prowerb wolle näher am Kunden sein, persönlich beraten, über Jahre hinweg begleiten und so Vertrauen schaffen. Im Vordergrund stehen die Lagerung und Versandabwicklung von Werbeartikeln für mittlere bis große Unternehmen. „Die Werbung wird immer haptischer, aufwendiger und individueller. Daher ist es wichtig, dass die Versendung mit hoher Qualität funktioniert“, sagt Sebastian Noy. Mehrere Hallen mit 16.000 Quadratmetern Lagerfläche Prowerb verfügt in Materborn über gleich mehrere Hallen mit 16.000 Quadratmetern Lagerfläche. Im vergangenen Jahr wurde ein weiteres Hochregallager in Betrieb genommen. „Wir wachsen seit Jahren stetig. Das geht nur dann, wenn man mit Mitarbeitern zu tun hat, die sich voll mit dem Unternehmen identifizieren“, sagt Sebastian Noy. So stößt man in den dichten Reihen des Vorrats auf ein buntes Sammelsurium von Werbeartikeln: Kugelschreiber, Werbeplakate, durchsichtige Tresore, Zuckerwattemaschinen oder Frisbeescheiben. „Wenn’s um Werbung geht, können die Produkte eigentlich nicht kurios genug sein. Immerhin sorgt das für Aufmerksamkeit“, sagt Sebastian Noy. Zu seinen insgesamt 75 Kunden zählen große Namen, darunter mehrere bekannte Autohersteller, der Mobilfunkriese Telefónica Deutschland und die Santander Bank. Zuvorderst gehen die Bestellungen über einen eigens eingerichteten, kundeninternen Online-Shop ein. Der Betriebswirt Sebastian Noy hat Verträge mit allen bekannten Paketdiensten geschlossen. Nur so sei es möglich, besondere Spontanaufträge zu erledigen. Für eine Vorstandssitzung fünfzig Kugelschreiber nach Berlin fahren An einen erinnert sich Noy besonders lebhaft: „Wir haben schon einmal für eine Vorstandssitzung in Berlin fünfzig Kugelschreiber herüberfahren lassen. Das ist natürlich weder nachhaltig noch wirtschaftlich. Doch wenn der Kunde das fordert, liefern wir.“ Kunden würden ohnehin anspruchsvoller. Immerhin seien diese, was Schnelligkeit und Preislevel anbelangt, den einschlägig bekannten Marktführer des Onlineversandhandels gewohnt. Auch deshalb stelle sich Prowerb breiter auf, erklärt Noy. Die Firma betreut immer häufiger auch die Gestaltung von Promotionsständen. „Viele Kunden wünschen sich, alles aus einer Hand zu bekommen. Eben darum reicht es heute nicht mehr, bloß für den Versand zu sorgen. Wir müssen Fulfillment-Dienstleister sein“, sagt Noy in feinstem Neudeutsch.