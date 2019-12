Klever Humor: „Ich kaufe Heizpilze - 12 Stück!“

Für einen Lokal-Kabarettisten war 2019 kein allzu ergiebiges Jahr. Klar, es gibt reichlich Baustellen in und um Kleve: die Schulen, die Krankenhäuser, der Bahnhof, das alte Hallenbad, das „klamme“ Museum Schloss Moyland und der noch „klammere“ Flughafen in Weeze. Aber mal ehrlich – was gibt es da zu lachen?

Keine Ahnung von nix? Egal!

Ich setze daher voll und ganz auf das kommende Jahr, wenn im Kreis und in den Kommunen gewählt wird. Denn überall dreht sich 2020 das Personalkarussell. Und wer da so alles einsteigen und dabei sein will, ist schon bemerkenswert. Zögern Sie also nicht, liebe Leserinnen und Leser. Werfen Sie einfach Ihren Hut in den Ring. Auch wenn Sie keine Ahnung von Verwaltung haben. Das macht nichts. Ein bisschen Anarchie tut jeder Gemeinde gut. Und wer von uns träumt nicht davon, endlich mal etwas kürzer zu treten?

Zunächst brauchen wir 2020 einen neuen Landrat, weil Wilfried Suerick in den Ruhestand geht. Oder besser gesagt „in den Vorruhestand“, denn die graue Eminenz der Kreisverwaltung ist ja noch keine 80. Mit ihm geht Wolfgang Spreen. Der ist Mitte 60 und findet, dass sei ein gutes Alter, um aufzuhören. Eine weise Entscheidung. Bedburg-Haus Bürgermeister Peter Driessen ist auch Mitte 60 und findet, dass sei ein gutes Alter, um noch mal durchzustarten. Auch eine Entscheidung.

Landratswahl: Der Trend geht zur Doppelspitze

„The next generation“ steht aber schon in den Startlöchern. Silke Gorissen und Dominik Feyen wollen ebenfalls ins Kreishaus. Warum nicht beide wählen? Der Trend in Deutschland geht doch zur Doppelspitze aus Mann und Frau.

Spannend wird auch das Rennen um das Bürgermeister-Geschmeide in Kleve. Wolfgang Gebing wurde diesmal tatsächlich zum Kandidaten der CDU gekürt. Mit großer Mehrheit, weil der innerparteiliche Putsch ausgeblieben ist. Als bei der Mitgliederversammlung gefragt wurde, ob es weitere Interessenten gibt, sollen sich dem Vernehmen nach sechs bis sieben Christdemokraten auf Udo Janssen gestürzt und ihn festgehalten haben.

Für die FDP tritt Daniel Rütter an, was legitim ist. Der 1. FC Köln spielt an und für sich ja auch Fußball, um Deutscher Meister zu werden.

Und die Amtsinhaberin? Sonja Northing wird mittlerweile selbst von jenen scheinbar „guten Geistern“ verlassen, die sie damals auf den Schild gehoben haben. Der Grat zwischen sachlicher Kritik und plumpem Mobbing ist dabei sehr schmal.

Intensiv-Pflege für die SPD

Nur die Sozialdemokraten stehen hinter der Bürgermeisterin. Zumindest zwei Drittel der SPD, die sich im Stadtrat bekanntlich halbiert hat. Zwei Drittel einer Hälfte? Ich war nie gut in Mathe, aber da bleibt nicht mehr viel Rückendeckung für Frau Northing übrig. Gut, dass die Klever Sozialdemokraten sich zu ihren Mitgliederversammlungen im Clivia-Haus vom Genossen Nitsch treffen. Clivia bietet nämlich auch Intensiv-Pflege an.

Zu guter Letzt sei mir ein kurzer Kommentar zur größten Revolution in der Geschichte Kleves seit der Abschaffung der Ein- und Zwei-Cent-Münzen gestattet. Der Weihnachtsmarkt ist wieder mittendrin, statt voll daneben. Back in town. Und alle sind begeistert vom neuen Standort. Ich auch. Was mir am meisten gefällt: Wenn du vor diesen liebevoll dekorierten und heimelig beleuchteten Bretter-Buden stehst, siehst du unser schäbiges Rathaus nicht mehr. Es ist einfach weg. Toll.

Ich lasse es bullern - sieben Tage die Woche, 24 Stunden

Und wie gemütlich war das warme und wohlige Licht, das die Heizpyramiden vor den Geschäften an der Kavariner Straße gespendet haben, bis die Grünen sie aus Klimaschutzgründen entfernen ließen. Muss ich als Naturfreund, Blumenwiesen-Gärtner und ökologisch bewusster Mülltrenner Verständnis für solche Maßnahmen haben? Nein!!

Das ist nämlich kein Klima-Aktivismus, sondern blödsinniger Aktionismus. Auf unserer Terrasse steht kein einziger Heizpilz, aber im Frühjahr werde ich welche kaufen. 12 Stück! Und die lasse ich sieben Tage die Woche und 24 Stunden am Tag bullern, bis es in ganz Materborn muckelig warm ist.

Verstehen Sie mich nicht falsch. Ich bin keinesfalls für Gaspyramiden, aber ich bin entschieden gegen politische Bevormundung und Reglementierungswahn. Etwas weniger Hysterie und dafür mehr Gelassenheit täten uns im kommenden Jahr ganz gut.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen einen guten Rutsch und alles Gute für 2020.