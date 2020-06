Klever Feuerwehr löschte einen Waldbrand am Ruppenberg

Waldbrand am Ruppenberg in Kleve.

Kleve. Am Freitagabend brannten 100 Quadratmeter Wald in Reichswalde. Die Flammen schlugen bereits aus dem Unterholz. Feuerwehr war schnell vor Ort.

Ein Waldbrand im Reichswald, in der Nähe des Ruppenbergs, beschäftigte am Freitagabend die Feuerwehr Kleve. Die Flammen schlugen bei Eintreffen der ersten Kräfte bereits zirka drei Meter an den Bäumen hoch. Zum Löschen mussten über 500 Meter Schlauchleitung in den Wald verlegt werden. Um kurz nach halb 10 Uhr abends wurden die Löschzüge Süd und Kleve zu dem Brand alarmiert.

Feuerwehr war schnell vor Ort

Waldbrand am Ruppenberg in Kleve. Foto: Feuerwehr Kleve

Glücklicherweise hatten die Einheiten Materborn und Kleve gerade Übungen in Kleingruppen, so dass die ersten Kräfte noch schneller als sonst vor Ort sein konnten. Auf der Anfahrt über den Treppkesweg in Materborn war schon eine Rauchentwicklung über dem Reichswald erkennbar. Die Feststellung des genauen Einsatzortes wurde durch Spaziergänger erleichtert, die die Löschfahrzeuge an einer Kreuzung zweier Waldwege in die richtige Richtung schickten. Es brannte ein ca. 100 Quadratmeter großes Stück Wald am Wegesrand nahe des Ruppenbergs, der höchsten Erhebung des Reichswaldes.

Flammen schlugen aus dem Unterholz

Die Flammen schlugen bereits etwa 1,5 Meter aus dem Unterholz und ca. 3 Meter an den Bäumen hoch. Die erste Brandbekämpfung erfolgte aus den Wassertanks der ersten zwei Löschfahrzeuge. Damit konnte das Feuer bereits soweit unter Kontrolle gebracht werden, dass es sich nicht weiter ausbreiten konnte. Bis die über 500 Meter lange Löschwasserversorgung von einem Hydranten am Treppkesweg verlegt war, wurden die Fahrzeuge am Brandort über Pendelverkehr mit Löschwasser versorgt.

Als die lange Schlauchleitung schließlich in Betrieb war, konnte der Brand endgültig gelöscht werden. Dazu wurde viel Löschwasser unter hohem Druck tief in den Waldboden eingebracht.

Brandursache ist noch unklar

Die Brandursache ist unklar. Die Feuerwehr macht trotzdem noch einmal darauf aufmerksam, dass Rauchen im Wald in dieser Jahreszeit verboten ist. Der Einsatz dauerte für die über 40 Einsatzkräfte der Löschzüge Süd (Materborn /Reichswalde) und Kleve über zwei Stunden.