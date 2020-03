Kleve. Die Einbrecher in Kleve hatten es gezielt auf eine Vespa und eine KTM Duke abgesehen.

Aus einer Lagerhalle am Hammscher Weg stahlen Unbekannte in der Zeit vom 10. Februar bis 7. März zwei Motorräder: eine Vespa Primavera und eine KTM Duke – sie trug das Kennzeichen KLE-PV20.

Mit den beiden Fahrzeugen flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. An einem brauen Daimler-Benz 123 T zerkratzten die Unbekannten dabei eine Felge. Hinweise an die Kripo Kleve 02821 5040.