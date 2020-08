Schock für Kleve: Zwei Coronafälle an Real- und Gesamtschule

Kleve. Neue Coronafälle sind auf eine Mutter mit sechs Kinder zurückzuführen. Die Kinder besuchen auch eine Grundschule und einen Kindergarten.

An der Karl-Kisters-Realschule und der Joseph-Beuys-Gesamtschule gibt es jeweils einen bestätigten Coronafall. Das teilte am Samstagabend Bürgermeisterin Sonja Northing der NRZ auf Anfrage mit. Die Stadtverwaltung und die Schulleitungen beraten zurzeit das weitere Vorgehen und werden noch heute Abend eine Presseerklärung dazu abgeben.

Kontaktpersonen werden jetzt ermittelt

Hier gibt es mehr Artikel und Bilder aus Kleve und UmlandEs ist nicht zu erwarten, dass die beiden Schulen in Gänze geschlossen werden. Vielmehr werden jetzt die Kontaktpersonen ermittelt und auch Zweitkontaktpersonen. Am Montag werden die entsprechenden Klassen nach dem Unterricht getestet. Stadt und Schulen stehen in einem engen Kontakt mit dem Kreisgesundheitsamt.

Weitere Hintergründe lieferte am Samstagabend das Kreisgesundheitsamt: Demnach sind die Coronafälle auf eine Mutter mit sechs Kinder zurückzuführen. Fünf der sechs Kinder besuchen eine Schule oder eine Kindertagesstätte Das positive Laborergebnis der Mutter ging am Donnerstag, 13. August, beim Gesundheitsamt ein. Da Mutter und Kinder in einem Haushalt leben, wurden die Kinder als so genannte „Kategorie-1-Kontakte“ eingestuft. Das bedeutet, sie stehen seit Donnerstag unter Quarantäne und wurden bereits auf das Corona-Virus getestet. Gleichzeitig wurden die drei Schulen und die betroffene Kita über diesen Sachverhalt informiert, da die Kinder am Mittwoch dort waren. Alle erhielten von Gesundheitsamt entsprechende Informationsschreiben für die Eltern.

Neunt- und Sechtsklässler betroffen

Bei den bestätigten Coronafällen handelt es sich um ein Schulkinder der Klasse 9 der Joseph-Beuys-Gesamtschule und um einen Jungen der Klasse 6 der Karl-Kisters-Realschule. Die Klassen, die die Kinder besucht haben und die jeweiligen Klassenlehrer wurden ebenso als „Kategorie-1-Kontakte“ eingestuft wie die von einem Index-Kind besuchte Betreuungsgruppe an der Karl-Kisters-Realschule. Hier sind drei Kinder und eine Betreuungsperson betroffen.

Am Montag werden mit Hochdruck die erforderlichen Testungen der betroffenen Klassen und Gruppen organisiert. Die Parallelklassen und Jahrgangsstufen an der Karl-Kisters-Realschule gelten lediglich als „Kategorie-2-Kontakte“. Das Testergebnis des 3. Schulkindes ist negativ (Grundschule St. Georg in Kranenburg-Nütterden).

Zwei Kleinkinder gehen in den Kindergarten Lebenshilfe in Nütterden

Die beiden Kleinkinder besuchen denselben Kindergarten der Lebenshilfe in Kranenburg-Nütterden. Für ein Kind liegt ein negatives Testergebnis vor; ein Laborergebnis liegt noch nicht vor.

Informationen zum weiteren Vorgehen werden in Kürze auf der Internetseiten der Stadt Kleve und der Schule bereitgestellt. Weiter Informationen folgen.

Am Montag werden mit Hochdruck die erforderlichen Testungen der betroffenen Klassen und Gruppen organisiert. Die Parallelklassen / Jahrgangsstufen an der Karl-Kisters-Realschule gelten lediglich als „Kategorie-2-Kontakte“. Das Testergebnis des 3. Schulkindes ist negativ (Grundschule St. Georg in Kranenburg-Nütterden). Die beiden Kleinkinder besuchen denselben Kindergarten der Lebenshilfe in Kranenburg-Nütterden. Für 1 Kind liegt ein negatives Testergebnis vor; 1 Laborergebnis liegt noch nicht vor.

Spreen: Coronadynamik ist weiterhin sehr hoch

„Diese ersten Fälle nur wenige Stunden nach Beginn des Schuljahres zeigen, dass die Dynamik der Corona-Pandemie weiterhin sehr hoch ist und nicht unterschätzt werden darf“, so Landrat Wolfgang Spreen. „Wir alle sind und bleiben aufgerufen, die Abstands- und Hygieneregeln auch weiterhin zu beachten.“

Die Bürgermeisterin der Stadt Kleve, Sonja Northing, steht seit Bekanntwerden der beiden positiv getesteten Schulkinder in engem Kontakt mit der Schulleitung der Karl-Kisters-Realschule und der Joseph-Beuys-Gesamtschule sowie dem Kreisgesundheitsamt.

Testungen an den Schulen am Montag

Für die am kommenden Montag stattfindenden Testungen an den beiden Schulen sowie die vorangehende Information der Eltern und Erziehungsberechtigten hat Bürgermeisterin Sonja Northing jede Unterstützung der Stadt Kleve zugesagt, die notwendig ist.

Eine zwischen den Schulleitungen, der Stadt Kleve und dem Kreisgesundheitsamt abgestimmte Information für die Eltern und Erziehungsberechtigten sowie die Schülerinnen und Schüler steht auf den Internetseiten der beiden Schulen zur Verfügung.

Northing: Testungen sollen Ausbreitung unmittelbar eindämmen

„Wir werden jede erforderliche Unterstützung leisten, um diese Situation gemeinsam zu bewältigen. Die weiteren Testungen stellen eine reine Vorsichtsmaßnahme dar, um eine mögliche Ausbreitung unmittelbar eindämmen zu können“, so Bürgermeisterin Sonja Northing. „Ich bitte eindringlich darum, die Abstands- und Hygieneregeln einzuhalten und die Mund-Nase-Bedeckung immer dann zu tragen, wenn es erforderlich ist. Nur gemeinsam können wir die Pandemie erfolgreich bekämpfen.“