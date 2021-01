Kleve: Zwei Autofahrerinnen wurde bei einem Unfall verletzt

Kleve Eine 18-jährige und eine 33-jährige Frau stießen mit ihren Pkw in Kleve auf einer Kreuzung zusammen. Eine Fahrerin kam ins Krankenhaus.

Zwei Autofahrerinnen wurden bei einem Unfall in Kleve verletzt. Er geschah am Donnerstag, 31. Dezember, gegen 13.45 Uhr an der Kreuzung Hoffmannallee / Lindenallee / Hagsche Straße. Eine 18-jährige Kranenburgerin wollte mit ihrem Ford Fiesta von der Hoffmannallee nach links in die Lindenallee abbiegen. Dabei stieß sie mit einem entgegenkommenden Opel Corsa zusammen, in dem eine 33-jährige Fahrzeugführerin aus Kleve saß. Bei dem Aufprall wurden die Kranenburgerin leicht sowie die 33-Jährige schwer verletzt ins Krankenhaus eingeliefert. Beide Pkw wurden so schwer beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten.