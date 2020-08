Kleve: Wieder ein Blitzeinbruch mit Auto bei Meyer Potz

Kleve. Erneut durchbrach ein Auto mit Hilfe eines Rammbocks die Scheibe des Klever Modegeschäfts Meyer Potz. Unbekannte erbeuteten hochwertige Taschen.

Unbekannte sind in der Nacht auf Dienstag, 18. August, mit einem Auto in den Eingangsbereich des Modegeschäfts Meyer Potz auf der Großen Straße in Kleve gefahren und haben aus dem Laden diverse hochwertige Damenhandtaschen erbeutet. Um das Schutzgitter und die dicke Glasscheibe des Eingangsbereichs des Geschäfts in der Fußgängerzone in Kleve durchbrechen zu können, hatten die bislang unbekannten Täter eine große Mülltonne als Rammbock benutzt, teilte die Pressestelle der Polizei der NRZ auf Anfrage mit.

Der Einbruch weckte bei der Belegschaft von Meyer Potz böse und noch junge Erinnerungen: Bereits am 23. Dezember 2019 war es nämlich im Geschäft nachts zu einem ganz ähnlichen Blitzeinbruch gekommen, als ebenfalls ein Auto die Schaufensterscheibe mit Wucht durchbrochen hatte.

Diesmal waren laut Polizeiangeben sowohl ein Zeitungszusteller als auch ein Anwohner um 3.48 Uhr durch einen lauten Knall aufgeschreckt worden und sahen das Tatfahrzeug, einen blauen VW-Golf mit Klever Kennzeichen, unmittelbar vor dem Modegeschäft in der Fußgängerzone stehen. Das Auto hatte zuvor auf der Stickestraße gehalten.

Tatverdächtige ließen gestohlenes Auto zurück

Der Anwohner beobachtete zwei Tatverdächtige, die das Fahrzeug zurückließen, bei der Flucht in die Straße Gerwin. Dort verlor sich jedoch ihre Spur. Der VW Golf war vor dem spektakulären Einbruch auf dem Friedrich-Ebert-Ring gestohlen worden.

Die Kripo Kleve, Telefon 02821/5040, sucht jetzt insbesondere weitere Zeugen, die die Flucht der Verdächtigen vom Tatort oder den Pkw-Diebstahl beobachtet haben.