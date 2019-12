Kleve. Die unbekannten Täter schlugen in Kleve am Auto eine Seitenscheibe ein und öffneten die Heckklappe.

Kleve: Werkzeug aus einem parkenden Auto gestohlen

Unbekannte schlugen in der Nacht von Montag, 19.30 Uhr, auf Dienstag, 17. Dezember, 6 Uhr, die Seitenscheibe eines weißen Fiat Scudo ein, der an der Kuhstraße im Einmündungsbereich Wilhelm-Fries-Straße am linken Fahrbahnrand parkte. Die Täter schlugen ein Loch in die Seitenscheibe, um die Schiebetür von innen öffnen zu können. Dann öffneten sie die Heckklappe und entwendeten diverses Werkzeug. Mit der Beute flüchteten sie unerkannt. Hinweise zu verdächtigen Personen an die Kripo Kleve unter 02821 5040.