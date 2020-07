Kleve: Unbekannte stehlen Auto von Tischlerei-Gelände

Kleve. Einen Citroen Jumper stahlen Einbrecher vom Gelände einer Tischlerei an der Briner Straße in Kleve und flüchteten unerkannt.

Bei einem Einbruch auf das Gelände einer Tischlerei an der Briener Straße in Kleve im Zeitraum von Dienstag, 7. Juli, 18 Uhr, bis Mittwoch, 8. Juli, 7 Uhr entwendeten unbekannte Täter einen Citroen Jumper mit dem amtlichen Kennzeichen KLE-KM640.

Vorhängeschloss aufgebrochen

Der oder die Täter brachen laut Polizei zunächst das Vorhängeschloss auf, mit dem das Metalltor als Zugang zum Firmengelände gesichert war und konnten so auf das Gelände gelangen, wo der Firmenwagen verschlossen abgestellt war. In dem gestohlenen Fahrzeug befanden sich neben den Fahrzeugpapieren noch ein Führerschein und die Schlüssel zu einer Baustelle, die durch die Tischlerei betreut wird. Die Täter flüchteten mit dem Fahrzeug in unbekannte Richtung.

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Beobachtungen nimmt die Kripo Kleve unter Telefon 02821/5040 entgegen.