Kleve: Unbekannte stahlen zwei hochwertige E-Bikes

Diese beiden E-Bikes wurden in Kleve gestohlen.

Kleve Aus einem Hinterhof in Materborn wurden zwei hochwertige E-Bikes gestohlen. Sie waren mehrfach mit Schlössern gesichert.

Bereits zwischen Sonntag, 27. Dezember, 23 Uhr, und Montag, 28. Dezember, 7.30 Uhr wurden zwei hochwertige E-Bikes an der Klombeckstraße in Kleve-Materborn gestohlen. Das teilte die Kreispolizei jetzt mit. Beide Räder der Marke Gazelle - ein graues Damenrad mit auffällig bunter Satteltasche und ein schwarzes Herrenrad - hatten die Besitzer unter einem Fahrradunterstand im Hinterhof eines Wohnhauses abgestellt und mit jeweils drei Schlössern gesichert.

Polizei: Mit einem Bolzenschneider die Schlösser durchtrennt

"Vermutlich gelangten die bislang unbekannten Täter über eine der, normalerweise verschlossenen, Zugangstüren in den Hinterhof und durchtrennten dort mit einem Bolzenschneider die Schlösser, mit denen die E-Bikes gesichert waren", so die Polizei. Anschließend flüchteten die Täter mit den Rädern in unbekannte Richtung.

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Beobachtungen sowie zum Verbleib der beiden E-Bikes nimmt die Kripo Kleve unter der Telefonnummer 02821/5040 entgegen.