Kleve: Täter erbeuten Bargeld bei Geldautomatensprengung

Kleve-Materborn. Bei einer Geldautomatensprengung in der Sparkasse in Materborn erbeuteten Unbekannte Bargeld. Fünf Personen flüchteten vom Tatort.

Mindestens fünf Täter haben bei einer Geldautomatensprengung in der Sparkasse im Klever Ortsteil Materborn in der Nacht auf Samstag, 2. Mai, Bargeld in noch unbekannter Höhe erbeutet. Die Kreispolizei datiert die vollendete Sprengung auf genau 3.27 Uhr. Zeugen berichteten demnach von mehreren lauten Knallgeräuschen.

Die Explosion im Vorraum der Geschäftsstelle beschädigte erheblich den Geldautomaten und diverse Scheiben. Auf dem Boden lagen Geldscheine. „Daher ist davon auszugehen, dass die Täter eine bisher unbekannte Summe Bargeld erbeuteten“, so die Polizei, nach deren Angaben vom Tatort zwei Personen auf einem Motorroller in den angrenzenden Park und drei Personen in einem roten Auto flüchteten. Zur Höhe der Tatbeute und des Sachschadens konnte die Polizei noch keine Angaben machen.

Feuerwehr ging mit Atemschutz vor

Als die ersten Einsatzkräfte des Löschzugs Süd (Materborn/Reichswalde) der Freiwilligen Feuerwehr Kleve nach der Alarmierung durch die Brandmeldeanlage am Tatort eingetroffen waren, sahen sie starken Rauch im Vorraum. Wegen der zerstörten Abtrennung waren auch auch die Büroräume im Erdgeschoss und im ersten Obergeschoss betroffen. Mehrere Trupps gingen unter Atemschutz in das Gebäude vor und kontrollierten die Räume.

Die Feuerwehr habe eine Schadstoffbelastung in der Raumluft nachgewiesen, die jedoch mit weitreichenden Belüftungsmaßnahmen eingedämmt werden konnte, so Sprecher Florian Pose. Anschließend übergab die Feuerwehr, die mit circa 25 Einsatzkräften bis 5 Uhr vor Ort war, das Gebäude an die Sparkasse und die Polizei.

Serie an Geldautomatensprengungen

Bereits Ende März hatten es Unbekannte auf einen Geldautomaten der Sparkasse Rhein-Maas im Kreis Kleve abgesehen: An dem Häuschen auf dem Parkplatz am Kranenburger Einkaufszentrum am Großen Haag richteten sie massiven Schaden an. In ganz Nordrhein-Westfalen kommt es seit Jahresbeginn zu einer Serie an Geldautomatensprengungen.