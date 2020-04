Zurzeit herrscht eine herrliche Frühjahrsstimmung in Kleve.

Coronavirus Kleve stellte am Wochenende 24 Corona-Verstöße fest

Kleve. Der Klever Ordnungsdienst kontrollierte am Wochenende und stellte 24 Verstöße gegen das Kontaktverbot fest.

Die Stadt Kleve kontrolliert weiterhin die Einhaltung des Kontaktverbotes in der Stadt. Am vergangenen sonnigen Wochenende stellte die Ordnungsbehörde fest, dass sich die Bürger weiterhin weitgehend an das Kontaktverbot halten.

Allerdings wurden im Rahmen der kontinuierlichen Kontrollen auch Verstöße gegen Ansammlungen von mehr als zwei Personen im öffentlichen Raum sowie der Nutzung von Spiel- und Bolzplätze festgestellt, wodurch insgesamt 24 Bußgeldverfahren eingeleitet wurden. Der Ordnungs- und Sicherheitsdienst wurde personell aufgestockt und es wurden bis zum 26. März 800 Kontrollen durchgeführt. .