Kleve: Spuckattacke in Bäckerei - Verdächtiger identifiziert

Kleve. Ein 38-jähriger Mann aus Viersen wurde von der Polizei vernommen. Ihm droht jetzt ein Strafverfahren wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung.

Der Verdächtige der Spuckattacke auf zwei Mitarbeiterinnen einer Bäckerei auf der Wiesenstraße am zurückliegenden Samstag ist identifiziert. Es handelt sich um einen 38-jährigen Mann aus Viersen.

Der polizeilich bekannte Mann war aufgrund der auffälligen Personenbeschreibung dem Inhaber der Bäckerei am Montag, 18. Mai, gegen 17.15 Uhr in der Klever Innenstadt aufgefallen.

Strafverfahren angedroht

Der Zeuge folgte ihm in Richtung Bahnhof und verständigte gleichzeitig die Polizei. Auch die Kommunikation der hinzugeeilten Polizeistreife mit dem wortkargen Tatverdächtigen stellte sich als eher problematisch dar. Nach dem Grund seines Aufenthaltes befragt, gab er lapidar an, sich gern in Grenznähe aufzuhalten, um in den Niederlanden mal „ab und zu eine zu rauchen.“

Die Beamten stellten die Personalien des Mannes fest und sprachen einen Platzverweis aus. Ihm droht nun ein Strafverfahren wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung.