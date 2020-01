Kleve: Schäfer-Petry leitet Beratungsverein Donum Vitae

Man kann die Sache historisch beginnen. Dagmar Schäfer-Petry macht dies schmunzelnd. Überhaupt lacht sie viel und gerne. Sie stammt aus dem Siegerland. Als sie Ende 1992 nach Kleve kam, um die Margarinefabrik zu leiten, sah sie, welche Spuren ein anderer Siegener hier hinterlassen hatte: Johann Moritz von Nassau-Siegen. „Da schließt sich der Kreis zu meiner Heimat“, sagt Schäfer-Petry.

Dass sie einmal einen naturwissenschaftlichen Beruf ergreifen würde, wusste die diplomierte Ingenieurin für Lebensmitteltechnik schon früh. Biologie, Chemie, Mathematik waren ihre Lieblingsfächer. Und sie hätte auch gerne Biologie studiert, wäre da nicht die Notwendigkeit gewesen, Tiere zu sezieren: „Das wollte ich nicht.“

Also ging sie nach Berlin, um wie ihr Bruder Lebensmitteltechnologie zu studieren. Von 1978 bis 1986. Ziemlich lange gebraucht habe sie dafür, sagt sie selbst. Aber sie betrieb ja nebenher noch Leistungssport, Shotokan-Karate. Gleich mehrere deutsche Meistertitel gewann sie damit und zweimal die Europameisterschaften mit der Mannschaft. „Das Leben ist ja auch dazu da, Spaß zu haben und etwas zu erleben“, findet sie.

Einjährige Auszeit vom Hauptberuf

Ihre Wege führten dann immer wieder nach Kleve zurück, auch als Betriebsleiterin in Buxtehude und in verschiedenen europäischen Positionen für Unilever. Jetzt, nach 33 Jahren Betriebszugehörigkeit, hat sie sich erstmal eine einjährige Auszeit genommen. Bis mittags die Füße hochlegen, das gehört dazu. Aber aktiv ist sie weiterhin. Einmal betreibt sie nebenberuflich eine ganzheitliche spirituelle Praxis. „Ich helfe Menschen, ihr Leben wieder in die Hand zu nehmen“, erklärt sie. Den Zugang zur eigenen Seele zu finden und daraus Kraft zu schöpfen. „Manchmal braucht man Hilfe, wenn man sein Leben nur noch für andere lebt“, sagt Dagmar Schäfer-Petry.

Und dann ist sie seit einigen Monaten auch noch Vorsitzende von Donum Vitae. Ehrenamtlich, sogar die Fahrtkosten zahlt sie selbst. Donum Vitae war mal eine kirchliche Organisation, ist dies aber schon lange nicht mehr. „An vielen Orten sind damals Menschen zusammengekommen, die sich gesagt haben, man könne Frauen im Schwangerschaftskonflikt nicht allein lassen.“ So gründeten sich die Ortsvereine, die heute auch Sexualberatung und Beratung für Paare, bei unerfülltem Kinderwunsch, zu Pränataldiagnostik und vielen anderen Fragen betreiben. Ganz wichtig ist Dagmar Schäfer-Petry die Prävention, also Besuche in Schulen.

Schwangerschaftskonfliktberatung: 600 Fällen in 2019

„Donum Vitae berät ergebnisoffen, wertschätzend und respektvoll“, betont die Vorsitzende. Auch wenn die Schwangerschaftskonfliktberatung inzwischen nur noch etwa 30 Prozent der Beratungsleistungen ausmacht, waren dies im vergangenen Jahr doch schon mehr als 600 Fälle. Finanziert wird Donum Vitae aus Bundesmitteln, Mitteln der Kreise Kleve und Wesel sowie aus Mitgliedsbeiträgen und Spenden. Die Beratungen selbst sind kostenlos. Weil gerade die Präventionen am wenigsten kostendeckend sind, wirbt Schäfer-Petry um neue Mitglieder: „Wir haben etwa 100 Mitglieder, da könnten wir mehr brauchen.“

Neben Donum Vitae bieten auch noch die Caritas, Pro Familia und die Awo ähnliche Beratungen an. Der offensichtlich immense Bedarf zeigt: „Das sind Themen, bei denen man nicht mehr so viele Menschen hat im Freundes- und Verwandtenkreis“, so Dagmar Schäfer-Petry. „Wichtig ist ja auch, dass man nicht gleich mit guten Ratschlägen kommt, wie es im persönlichen Umfeld ja meistens passiert.“ Stattdessen kommen geschulte Beraterinnen zum Einsatz, an die man sich sogar anonym wenden kann.