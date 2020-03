Kleve: Restaurator will Teil des Bahnhofsdaches erhalten

Kleve. Im Namen der Offenen Klever will Clemens Giesen das Glasdach in die Denkmalliste eintragen lassen.

Während sich Stadt und Investor freuen, dass sie sich über den Abriss des maroden einsturzgefährdeten Daches am Klever Bahnhof mit der DB AG einig wurden (wie berichtet), will Restaurator Clemens Giesen einen Teil des Daches unbedingt erhalten. Der Glas-Dach sei historisch und teils „versteckt“, so Giesen. Eiserne verzierte Streben halten es. Deshalb gehöre es zu den verborgenen Stücken Klever Geschichte, die der Restaurator auf seinen Führungen den Bürgern vorstellt. Und deshalb hat Giesen als Mitglied der Offenen Klever (OK) den Antrag an den Ausschuss für Bürgeranträge formuliert, „der Rat der Stadt Kleve möge beschließen, das gläserne Vordach bzw. Bahnsteigdach – inklusive der gusseisernen und schmiedeeisernen Verstrebungen aus der Bauzeit des Bahnhofs – als Teil des Denkmals Bahnhof in die Denkmalliste einzutragen“.

Besprochen wird das im Ausschuss für Bürgeranträge am Donnerstag, 12. März, 17 Uhr, im Rathaus der Stadt.