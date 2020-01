Kleve. Ein Verdächtiger tankte 68 Liter Diesel in Kleve ohne zu bezahlen. Die Polizei sucht nun im Rahmen einer Öffentlichkeitsfahndung nach dem Mann.

Kleve: Polizei sucht mit Foto einen Tankbetrüger

Die Polizei Kleve sucht nach einem Tankbetrug an der Tiergartenstraße in Kleve mit einem Foto nach einem bislang unbekannten Tatverdächtigen. Der Mann tankte am Samstag, 7. Dezember, gegen 17.13 Uhr gut 68 Liter Dieselkraftstoff zum Preis von 86,91 Euro. Anschließend verließ er die Tankstelle, ohne den Kraftstoff zu bezahlen.

Der Tatverdächtige fuhr ein dunkles Fahrzeug der Marke Peugeot und verwendete dabei amtliche Kennzeichen, die bei der Polizei als gestohlen gemeldet waren.

Das Bild ist unter folgendem Link abrufbar: https://polizei.nrw/fahndungen/unbekannte-tatverdaechtige/kleve-tankbetrug. Die Polizei fragt: Wer kennt den Mann auf dem Bild oder kann Angaben zu seinem Aufenthaltsort machen? Wer kennt das Fahrzeug? Hinweise bitte an die Kripo Kleve unter Telefon 02821/5040.