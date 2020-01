Themenbilder Polizei-Einsatz / Polizei-Arbeit am 14.08.18 in Gelsenkirchen: Blaulicht auf einem Polizeiwagen Foto: Olaf Ziegler / FUNKE Foto Services GmbH

Kleve. Ein zirka 40 Jahre alter Radfahrer beschädigte an der Stechbahn ein Auto und entfernte sich, ohne auf die hinzugerufene Polizei zu warten.

Kleve: Polizei sucht flüchtigen Fahrradfahrer

Ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern, hat sich ein zirka 40 Jahre alter Rennradfahrer an Silvester von der Unfallstelle auf der Stechbahn entfernt.

Eine 42 Jahre alte Autofahrerin aus Goch hatte gegen 14.15 Uhr die Stechbahn an der Kreuzung Backermatt bereits überquert, als ihr der Radfahrer auf dem Gehweg hinter parkenden Autos in die rechte Fahrzeugseite fuhr. Als sie im Begriff war, die Polizei zu informieren, entfernte sich der Mann in Richtung Innenstadt. Er wird als ca. 180 cm groß und schlank beschrieben. Die Polizei Kleve, 02821-5040, sucht nun Zeugen.