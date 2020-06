Kleve: Polizei sucht Besitzer von Pedelec-Dreirad

Kleve. Tagelang stand ein unverschlossenes Dreirad auf dem Parkplatz eines Restaurants in Kleve. Nun sucht die Polizei den Besitzer.

Ein Pedelec-Dreirad wurde in Kleve gefunden. Die Polizei sucht nun den Besitzer. Am Freitag, 12. Juni, informierte ein Mitarbeiter eines Restaurants an der Gruftstraße die Polizei darüber, dass auf dem Parkplatz des Lokals seit dem 3. Juni ein unverschlossenes Dreirad stünde. Dies würde offensichtlich niemandem gehören und auch die Beamten konnten bislang keinen Besitzer ausfindig machen.

Pedelec der Marke „Troy“

Es handelt sich um ein silberfarbenes Pedelec der Marke „Troy“ als Dreirad (vorne ein Rad, hinten zwei). Das Gefährt ist mit einem großen Fahrradkorb und einem schwarzen Kindersitz ausgestattet.

Die Polizei fragt: Wem gehört das Rad oder wer kann Angaben zum Besitzer machen? Hinweise bitte an die Polizei Kleve unter 02821 5040.