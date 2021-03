Kleve: Ohne Verpackung demnächst nachhaltig einkaufen

An der Materborner Allee in Kleve eröffnet der neue Unverpackt-Laden "Korn-Kammer".

Kleve. An der Materborner Allee in Kleve eröffnet demnächst die „Korn-Kammer“, die ganz auf Verpackungen verzichtet und schon neue Pläne hat.

Das wochenlange Rätselraten um die beiden Buchstaben „K und K“ am Ladenlokal der Materborner Allee 114 hat bald ein Ende. Hier eröffnet Denise Raadts den Unverpackt-Laden „Korn-Kammer“ – „als ein nachhaltiges und regionales Einkaufserlebnis“, in dem der Kunde unter anderem auch Produkte aus der Region ohne Umverpackung bekommen kann. Neben diesem Laden möchte Raadts, sobald es die Corona-Maßnahmen zulassen, auch ein Café einrichten. Hierfür findet sie voll und ganz die Unterstützung ihres Mannes Mike sowie ihrer ganzen Familie.

Neben der Korn-Kammer hat sich mit „loLa der lose Laden“ bereits eine baldige Neueröffnung in der Gasthausstraße in Kleve angekündigt (die NRZ berichtete).

„Wir alle können zum Klimaschutz und zur Nachhaltigkeit beitragen. Warum also nicht beim Einkauf darauf achten und wie damals auf dem Wochenmarkt einkaufen?“

Was ist das Besondere an einem „Unverpackt-Laden? Denise Raadts: „Wir alle können zum Klimaschutz und zur Nachhaltigkeit beitragen. Warum also nicht beim täglichen Einkauf darauf achten und wie damals auf dem Wochenmarkt einkaufen? Wir brauchen kein Plastik und keine Umverpackung. Wir tragen alle dazu bei, indem wir darauf verzichten. Unsere Kunden bringen ihre Gefäße und Obstbeutel selbst mit.

Denise Raadts Foto: Raadts

Natürlich bieten wir diese auch zum Kauf an. Bei uns wird es lose Produkte geben, wie Nudeln, Reis, Müsli und Getreide, aber auch Seife, Waschmittel, Käse, Obst und Gemüse sowie Öle und Kaffee. Unsere Kunden kaufen nur die Menge, die sie wirklich brauchen. Der regionale Gedanke ist uns auch sehr wichtig. Wir unterstützen regionale Erzeuger, von denen wir Obst und Gemüse beziehen. So können wir auch kurze Lieferwege beibehalten. Exklusiv werden wir auch eine Kaffeemischung anbieten, die es nur bei uns geben wird - auch regional geröstet. Gutes Essen braucht auch guten Wein. Von zwei Winzern an der Nahe beziehen wir unsere Weinsorten.“

Das Ladenlokal wird gerade noch eingerichtet und umgebaut. Rund 200 Quadratmeter Verkaufsfläche mit ca. 500 Produkten wird es geben, inklusive einer kleinen Sitzecke, so Denise Raadts, um den Einkauf bei Kuchen und Kaffee abzuschließen.

Alle Infos unter www.unverpackt-kleve.de. Hier soll auch in Kürze der Eröffnungstag bekanntgegeben werden.