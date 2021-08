Kleve: Namhafte Stars kommen ins Theater Kleve

Kleve. Die Stadt Kleve präsentiert die Vorschau auf das Theaterprogramm 2021/2022 mit namhaften Stars, bekannten Titeln und hochkarätigen Ensembles.

Verbunden mit dem Blick nach vorne und der Hoffnung auf eine schöne neue Spielzeit präsentiert die Stadt Kleve die Vorschau auf das Theaterprogramm 2021/2022. Jede Menge namhafte Stars, bekannte Titel und hochkarätige Ensembles sind dabei, wenn sich im Herbst der Vorhang auf der Bühne der Stadthalle öffnet.

Muriel Baumeister und Michael van Au lassen gemeinsam mit Axel Pape einen amüsanten Blick in die Seelen der allmächtigen Banker zu

Das „NN Theater Köln“ gastiert am 23. September mit dem Schauspiel „Das kalte Herz“, einer dunklen, tiefen Geschichte, mit archetypischen Figuren und verblüffenden Wendungen und dem Waldschrat Holländer-Michel. Anschließend lassen Muriel Baumeister und Michael van Au gemeinsam mit Axel Pape einen amüsanten Blick in die Seelen der allmächtigen Banker zu, wenn sie am 26. Oktober mit der amüsanten Komödie „Die Liebe Geld“, gespickt mit reichlich Witz und viel Absurdität, Kleve besuchen. Mit dem Stück „Passagier 23“, nach dem Bestseller von Sebastian Fitzek, kommt das Berliner Kriminaltheater mit großem Ensemble am 15. November in die Stadt, bevor das beliebte Ohnsorg Ensemble mit dem Boulevardstück „Champagner zum Frühstück“ für Lacher sorgen wird. Die Hamburger garantieren wie immer eine kurzweilige Komödie, diesmal über die Tücken und Hindernisse einer Senioren-WG, die ordentlich das Zwerchfell strapazieren wird.

„Der Trafikant“ nach Robert Seetaler wird am 17. Januar gezeigt, ein Schauspiel über Freundschaft in bitterer Zeit, und darüber, wie man Mensch bleibt, auch wenn der Abschaum regiert. Dieses Stück ist übrigens auch Thema im Zentralabitur und lädt insbesondere den kulturinteressierten Nachwuchs ein.

Gleich drei Publikumslieblinge aus der TV-Produktion Sturm der Liebe bringt das Gastspiel „Die Falle“ am 15. März mit. In diesem Kriminalstück werden u.a. Julian Schneider, Jenny Löffler Patrick Dollmann für Spannung und Gänsehautmomente sorgen. Bürger Lars Dietrich, Gewinner des Grimme-Preis 2020, kommt am 04. April mit seiner neuen Paraderolle und dem Ensemble der Komödie am Altstadtmarkt Braunschweig in die Stadt, mit ihm werden die Zuschauer „Ein Traum von Hochzeit“ erleben.

Da die Abonnements in der kommenden Spielzeit pausieren, wird der Einzelkartenverkauf für jede Veranstaltung vier Wochen vor Veranstaltungsdatum freigeschaltet. Tickets gibt es ab 16 Euro an der Information des Rathauses, im Kulturamt und in jeder bekannten VVK Stelle. Das Programm mit allen Infos gibt es auf www.kleve.de und wird auf Anfrage postalisch oder per E-Mail zugeschickt.

Kindertheater startet am 8. September

Die Vorschau des Kindertheaters: Pippi Langstrumpf, 8. September; Zottelkralle, 6. Oktober; Frau Holle, 10. November; Hexe Winnie zaubert Weihnachten, 16. Dezember; Herr Bello und das blaue Wunder, 12. Januar; Ein bärenstarkes Fest, 9. März; Die unendliche Geschichte, 28. März; Oh, wie schön ist Panama, 6. April; immer um 16 Uhr

