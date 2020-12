Kleve: Modehäuser Mensing werden von "Sinn" übernommen

Mensing in Kleve ist gerettet. Die beiden Modehäuser werden von "Sinn" übernommen.

Kleve. Glücklich endet die schwierige Suche nach einem Investor für Mensing-Filialen. Sinn hatte seine coronabedingte Notlage überwunden.

Die gute Nachricht zum Jahresende: Alle Mitarbeiter der Modehäuser Mensing werden übernommen, wenn sie zum 1. Januar schon Teil des Konzerns der Modehäuser Sinn werden. "Das macht Sinn" ist dann ihr neues Motto.

Für das insolvente Bottroper Modeunternehmen Mensing, das auch zwei Filialen in Kleve betreibt - Damenmoden, Herrenmoden -, wurde die Lösung gefunden. Wie Insolvenzverwalter Dr. Christoph Schulte-Kaubrügger am Montag mitteilt, werden die Mensing-Modehäuser an die Sinn GmbH aus Hagen verkauft. Das vor 120 Jahren gegründete Modeunternehmen mit zahlreichen Warenhäusern war bis 2018 unter dem Namen SinnLeffers bekannt.

Die Übernahme erfolgt schon zum 1. Januar. Dr. Christoph Schulte-Kaubrügger, der im November nach dem Scheitern einer Insolvenz in Eigenverantwortung als Insolvenzverwalter über die Mensing-Unternehmensgruppe bestellt wurde, hatte angekündigt, so schnell wie möglich einen Investor für das Unternehmen mit Sitz in Bottrop zu suchen. Nach Verhandlungen mit verschiedenen potenziellen Investoren meldet er nun, dass es ihm gelungen sei, sich mit einem Investor über den Verkauf des Filialgeschäfts unter Erhalt der Arbeitsplätze zu einigen.

Schwierige Suche nach einem Investor für Mensing-Filialen

„Aufgrund des Zeitdrucks, des ohnehin schwierigen Umfelds im Bereich des Textileinzelhandels und des erneuten Lockdowns erwies sich die Investorensuche als äußerst anspruchsvoll. Mit der Sinn GmbH konnte ein Investor gefunden werden, der sämtliche Arbeitsplätze in den Filialen von Mensing erhält. Das ist sehr erfreulich.“ Mit diesen Worten lässt sich Dr. Schulte-Kaubrügger in einer Pressemitteilung zitieren.

Das Modeunternehmen Sinn mit seinem Angebot für das mittlere bis gehobene Preissegment und deutschlandweit 23 Filialen hat selbst erst jüngst ein Insolvenzverfahren beendet. Am 1. Oktober verkündete der Insolvenzverwalter 'Görg Rechtsanwälte' die Aufhebung des Verfahrens nach nur fünf Monaten. In die Notlage geraten war das Unternehmen laut Insolvenzverwalter durch die drastischen Auswirkungen der Corona-Krise.

Sinn hat coronabedingte Notlage überwunden

Mit der Aufhebung der Insolvenz für die Sinn GmbH und der Annahme des Insolvenzplans sei die Solvenz des Unternehmens wiederhergestellt und das Fortbestehen des Textilfilialisten gesichert, ohne dass Filialen geschlossen oder Arbeitsplätze abgebaut wurden, hieß es damals. Die Sinn Gruppe beschäftigt nach eigenen Angaben 1550 Mitarbeiter.

Mensing betreibt Modehäuser in Kleve, Wesel, Bottrop, Detmold, Dorsten, Lingen und Rheine.

"‚Das macht Sinn’ und der Insolvenzverwalter der verschiedenen Mensing Gesellschaften freuen sich, dass alle Standorte mit den bisherigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von Mensing fortführt werden können. Die Kundinnen und Kunden in den betroffenen Städten werden weiterhin ein kompetentes Warenangebot mit der bekannten Betreuungs- und Beratungskompetenz vorfinden und 'Das macht Sinn‘ wird seinen Beitrag zum attraktiven Innenstadthandel leisten," meldet das Modehaus,

Über "Sinn":

1997 fusionierten die beiden Traditions-Modehäuser Sinn und Leffers. Von 2001 bis 2005 gehörte das Unternehmen zum Essener KarstadtQuelle-Konzern, bis es von der Deutschen Industrie Holding (DIH) übernommen wurde. Im Dezember 2012 erwarb die Familie Wöhrl (u.a. Wöhrl AG) alle Anteile an SinnLeffers. Zwischen September 2016 und Ende Juli 2017 wurde SinnLeffers im Rahmen einer Insolvenz in Eigenverwaltung grundlegend zukunftsfähig gemacht. Im Juni des Jahres 2018 wurde der Firmenname auf SiNN GmbH geändert, der neue Markenauftritt erfolgt mit dem Logo ‚das macht SiNN‘.

Im April 2020 wurde ein Schutzschirmverfahren zur Bewältigung der ‚Corona Krise‘ beantragt und genehmigt, das auf Basis der Entscheidung der Gläubiger am 08.09.2020 noch im September 2020 beendet wurde. Aktuell ist Sinn mit der Unternehmenszentrale in Hagen und 24 Bekleidungshäusern in Aachen, Bielefeld, Bochum (Ruhr Park), Bonn, Brühl, Dresden, Essen, Hagen, Hamburg-Harburg, Jena, Kassel, Koblenz, Krefeld, Lüdenscheid, Magdeburg, Mainz, Menden, Mönchengladbach, Neuwied, Oberhausen, Osnabrück, Recklinghausen, Trier und Unna aktiv. Aktuell beschäftigt die Sinn-Gruppe rund 1600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.