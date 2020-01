Einbrüche meldet die Polizei in die Kellerräume von Mehrfamilienhäusern in Kleve-Materborn.

Kleve-Materborn. In der Nacht von Sonntag auf Montag waren Unbekannte auf Diebestour in Kellerräumen in Materborn unterwegs.

Kleve-Materborn: Einbrecher räumten Keller aus

In der Nacht von Sonntag auf Montag, 6. Januar, waren Unbekannte auf Diebestour in Kellerräumen in Materborn unterwegs. Bei einem Mehrfamilienhaus an der Jenaer Straße hebelten sie die Tür zum Fahrradkeller auf und durchwühlten mehrere Kellerräume. Sie entwendeten Kleidung, verschiedene Gartengeräte und auch Werkzeugmaschinen.

Reiche Beute beim ersten Einbruch – nur Erfrischungsgetränke beim zweiten Einbruch

Auf der Materborner Allee schlugen ebenfalls bislang unbekannte Täter zu. Sie hebelten dort die Eingangstür zu einem Mehrfamilienhaus auf und stahlen aus dem Keller drei Flaschen eines Erfrischungsgetränkes. Hinweise an die Kripo Kleve unter 02821/5040.