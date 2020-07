Kleve: Maschinenbauer Ipsen streicht 160 Stellen

Kleve. Das Unternehmen Ipsen kündigt für den Standort Kleve den Abbau von 160 Stellen an. Ein Grund sind die Auswirkungen der Corona-Pandemie.

Das Maschinenbauunternehmen Ipsen kündigt für seinen Standort in Kleve einen massiven Stellenabbau an. Voraussichtlich 160 Arbeitsplätze sollen laut einer Mitteilung verloren gehen. Der Abbau solle möglichst sozialverträglich erfolgen, so das Unternehmen.

„Vor dem Hintergrund der Marktveränderungen sowie der Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie in den für Ipsen wesentlichen Branchen wie der Automobil- und Luftfahrtindustrie“ habe der Experte für Industrieöfen seine Strategie angepasst, heißt es in der Pressemitteilung. Ziel sei es, künftig noch besser auf die im Zuge des Strukturwandels immer schneller werdenden Innovationszyklen reagieren zu können und gleichzeitig dem Wunsch der Kunden nach einem Ausbau des After-Sales-Service Rechnung zu tragen.

Drei Standorte werden geschlossen

Ipsen wird drei seiner sechs Produktionsstandorte schließen: in Rumänien, China und Japan. Kleve soll zu einem „Exzellenzzentrum“ für Atmosphärentechnologie umgebaut werden. Dadurch erhalte Ipsen Kleve einen verstärkten Zugang zu den wichtigen amerikanischen und asiatischen Märkten für die Atmosphärentechnik. „Die Fokussierung auf nur noch eine Produktlinie und die spürbaren Folgen der Corona-Pandemie machen eine Umstrukturierung des Standortes in Kleve erforderlich“, so Ipsen.

„Die Weiterentwicklung des Werks in Kleve in ein Exzellenzzentrum für Öfen der Atmosphärentechnik ist ein wichtiges Signal für die Bedeutung des Standortes Kleve innerhalb des Konzerns. Dass im Gegenzug die Vakuumöfen-Technologie an die amerikanische Tochtergesellschaft in den USA verkauft wird, ist – was den Stellenabbau bei uns angeht – schmerzlich. Dieser Schritt ist aber notwendig, um die verbleibenden Arbeitsplätze und den Standort in Kleve zu sichern und zukunftssicher aufzustellen“, so Paul van Doesburg, CEO Ipsen Deutschland.